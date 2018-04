Břeclav - Dálnice D2 byla dnes ve směru na Slovensko mezi 48. kilometrem a hranicí se Slovenskem po nehodě asi 20 minut neprůjezdná. Osobní auto zde narazilo krátce před 14:00 do středových svodidel, nikdo se při tom nezranil, vyplývá z webu Dopravníinfo.cz a ze zprávy Národního dopravního informačního centra.

Jediná možná objížďka vedla z exitu 48 po silnici první třídy do Hodonína, dále na Slovensko do Holíče a Kútů, kde šlo najet na pokračování dálnice směrem do Bratislavy.

Nehoda se stala těsně za exitem na 48. kilometru. Pravý jízdní pruh policisté zprovoznili kolem 14:10.