Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Dálnice D11 z Hradce Králové na hraniční přechod do Polska v Královci na Trutnovsku by mohla být dokončena v letech 2025 až 2026. Poláci by měli být se stavbou své rychlostní komunikace S3 na české hranice hotoví již v roce 2023. Po společném jednání ve Dvoře Králové nad Labem to novinářům řekli ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a polský ministr infrastruktury a stavebnictví Andrzej Adamczyk.

Ministři ve Dvoře Králové podepsali memorandum, v němž deklarovali připravenost pokračovat ve stavbě dálnic na obou stranách hranice. Deklarace obsahuje i podporu spolupráce v železničním spojení mezi oběma zeměmi. Ministři v této souvislosti uvedli, že Polsko nyní bude za pomoci peněz z EU modernizovat svou železniční trasu z Ostravy směrem do Varšavy.

U stavby S3 Poláci podle Adamczyka nyní vyhlásili výběrové řízení na stavbu posledního úseku k českým hranicích. Česká republika je proti Polsku ve zpoždění. Stavba dvou úseků D11 z Hradce Králové k Jaroměři by mohla podle Ťoka začít do konce letošního roku, nyní na místě stavby pokračuje archeologický průzkum. Ťok k trase do Jaroměře uvedl, že také jedná s katolickou církví o zajištění pozemků, které jsou dotčeny církevními restitucemi. Tři zbývající navazující úseky k hranici jsou ve fázi získávání územního rozhodnutí.

"Nám jde o to, abychom (po dokončení polské dálnice) neměli veškerou dopravu na silnicích první a druhé třídy. Rovněž chceme co nejdříve dostavět dálnici D11 z Prahy až na hranici," řekl Ťok. Vyjádřil přesvědčení, že zákonodárci přijmou takové zákony, které výrazně zjednoduší přípravu stavby a pomohou tomu, že česká část D11 bude až na hranice hotová do roku 2026.

Stavba dálnice D11 od Prahy skončila v roce 2006 těsně před Hradcem Králové. V roce 2014 stavbaři začali budovat zatím poslední, tříkilometrový úsek z Osiček do Hradce, který má být dokončen letos v srpnu. Na něj naváže stavba dvou úseků D11 k Jaroměři.

Polský ministr ocenil spolupráci Polska a Česka v přístupu k návrhům Evropské komise, které by údajně mohly omezit trh mezinárodní nákladní dopravy v Evropě. "Návrhy znamenají nárůst protekcionismu a omezení svobodné přepravy v Evropě. Věřím, že díky naší spolupráci budeme schopni do této debaty dodat konkrétní argumenty," řekl Adamczyk.

Za sporný země například považují návrh Evropské komise, podle něhož by řidiči kamionů pracující tři a více dní v měsíci mimo svou vlast museli dostávat minimální mzdu té země, kde působí. Komise také například navrhuje snížit počet dní, po které by dopravce mohl po doručení mezinárodní zakázky přepravovat další zásilky v členském státě, ve kterém nemá sídlo. Z dosavadních sedmi dní by podle nových pravidel takzvanou kabotáž mohl provozovat jen pět dní.