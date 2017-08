Londýn - V Londýně začalo mistrovství světa v atletice, jehož se zúčastní sportovci z 204 zemí. Na stadionu, kde se před pěti lety rozdělovaly olympijské medaile, se v první den programu představilo pět českých atletů. Skvělý vstup do soutěže měl dálkař Radek Juška, v druhé sérii skočil 824 cm a hladce postoupil do sobotního finále. První zlato na šampionátu získal v běhu na 10.000 metrů Brit Mo Farah, který na této trati triumfoval ve všech velkých závodech od olympijských her v roce 2012.

Českou premiéru v Londýně obstarala Simona Vrzalová v rozběhu na 1500 m. Rychlé tempo však nezvládla. V posledním kole se jí šesté postupové místo začalo vzdalovat a a na začátku cílové rovinky, kdy světová rekordmanka Genzebe Dibabaová z Etiopie dokázala ještě zrychlit, česká běžkyně vzdala.

Juška překonal osmimetrovou hranici hned prvním skokem o jeden centimetr. To mu k limitu ještě čtyři centimetry chyběly, ale ve druhé sérii už se mohl radovat. Výkonem 824 cm zůstal jen pět centimetrů za svým letošním českým rekordem z Turnova. Tak daleko neskočil ani suverén letošní sezony Jihoafričan Luvo Manyonga.

Vrzalová se už při náběhu do posledního kola cítila špatně a pak jí naprosto došly síly. "Bylo tam hodně strkání. Furt jsem musela zrychlovat, zpomalovat. Prostě mi úplně došly síly a vůbec jsem nemohla těch 200 metrů. Já bych to asi došla po čtyřech," řekla novinářům.

Atmosféra na zaplněném londýnském stadionu se jí přitom líbila. Neúspěšný první start na MS bere jako zkušenost. "Sice jsem čekala, že to bude lepší výkon, chtěla jsem aspoň ten osobák, když už ne postup, ale musím se s tím nějak poprat, bohužel," dodala vítkovická běžkyně.

Finále soutěže ve skoku o tyči žen bude bez české účasti. Sedmnáctiletá Amálie Švábíková, vůbec nejmladší z tyčkařek, ztroskotala při své premiéře ve velké soutěži už na základní výšce 420 cm. Výrazně lépe si však nevedly ani její mnohem zkušenější kolegyně. Jiřina Ptáčníková a Romana Maláčová nezdolaly 450 centimetrů, limit byl ještě o deset centimetrů výše.

Jamajčan Usain Bolt vyrazil za svým posledním velkým zlatem na stovce poněkud rozpačitě, ale ve finiši opět ukázal soupeřům záda. Pod deset sekund se v rozběhu dostal jen jeho krajan Julian Forte, ale nikdo z favoritů ještě neběžel naplno. Dvojnásobného dopingového hříšníka Američana Justina Gatlina londýnské publikum vypískalo. Finále bude vrcholem sobotního programu se startem ve 22:45.

Farah v tvrdém souboji s keňskými a ugandskými běžci opět předvedl fantastický finiš a časem 26:49,51 se dostal do čela letošních tabulek. Druhý doběhl Joshua Cheptegei z Ugandy a třetí Keňan Paul Tanui, stříbrný z Ria de Janeiro.

Čtyřiatřicetiletý Farah znovu triumfoval na stadionu, kde při olympijských hrách v roce 2012 získal první zlatý double. Totéž pak předvedl na světových šampionátech v Moskvě a Pekingu i loni na olympiádě v Riu de Janeiro. Za týden v sobotu se bude loučit s dráhovou kariérou v závodě na 5000 metrů, který na MS vyhrál už třikrát.

Mistrovství světa v atletice v Londýně:

Finále:

Muži:

10.000 m: 1. Farah (Brit.) 26:49,51, 2. Cheptegei (Ug.) 26:49,94, 3. Tanui 26:50,60, 4. Muchiri (oba Keňa) 26:52,12, 5. Yimer (Et.) 26:56,11, 6. Kamworor (Keňa) 26:57,77, 7. Hadis (Et.) 26:59,19, 8. Ahmed (Kan.) 27:02,35.

Kvalifikace:

Muži:

100 m - rozběhy: 1. Forte (Jam.) 9,99.

Dálka: 1. Juška (ČR) 824.

Disk: 1. Stahl (Švéd.) 67,64.

Ženy:

1500 m ženy - rozběhy: 1. G. Dibabaová (Et.) 4:02,67, ...Vrzalová (ČR) nedokončila.

Tyč: 1. Stefanídiová (Řec.) 460, ...18. Maláčová a Ptáčníková obě 435, Švábíková (všechny ČR) bez platného pokusu - nepostoupily.