Berlín - První den atletického mistrovství Evropy v Berlíně slavili v české výpravě postup z kvalifikace dálkař Radek Juška a koulař Tomáš Staněk, ale ani jeden dnes nevypadal jako kandidát na medaili. Sprinter Zdeněk Stromšík na 100 m a Michal Brož na 400 m překážek těsně uspěli v rozbězích a v úterý je čeká semifinále.

Juška nastupoval v dálkařském sektoru s nejlepším letošním výkonem ze všech účastníků. Dál z Evropanů skočil jen Rus Alexandr Meňkov, ale ten nedostal souhlas ke startu od IAAF. Český rekordman sice nepředvedl žádný povedený skok, osmimetrový limit nesplnil, ale výkon 787 cm ho zařadil na sedmé místo. "Bylo to těžší, než jsem si myslel," poznamenal s úsměvem. "Jsem rád, že jsem si snad nechal nějaké síly na finále a tam to snad bude lepší. Byl jsem trochu utahaný, ta soutěž byla zdlouhavější, než jsem čekal," dodal.

Za osm metrů se dostali jen Řek Miltiádis Tentóglu a domácí Fabian Heinle.

Koulaři si jen pomalu zvykali na nezvyklé prostředí a na provizorní kruh na náměstí v centru německé metropole, pro Staňka to platilo dvojnásob. Limit 20,40 m pro něj neměl být problémem, letos tuto vzdálenost překonal ve všech závodech a na žlutou čáru označující tuto metu poslal kouli i v rozcvičování.

V kvalifikaci to ale nezopakoval. V prvním pokusu vrhl sice daleko, ale mimo výseč. Ani druhý pokus 19,77 nedával finálovou jistotu a v třetí sérii to bylo ještě o centimetr méně. "V rozhazování tam byla lehkost, že je mi všechno jedno. V závodě jsem začal přemýšlet nad tím, abych do té koule tolik nešel, aby mě nevytáhla. A právě jsem do ní pánví moc nešel, nedokončil tu rotaci, vysadil zadek a to je, jako by mě někdo vypnul. Tak jsem té kouli jen zamával a neletěla," líčil po závodě.

V mysli českého rekordmana se zřejmě objevily vzpomínky na kvalifikační selhání na olympijských hrách v Riu de Janeiro, na MS v Pekingu v roce 2015 nebo na ME v Curychu před čtyřmi lety. Po druhé sérii, kdy figuroval na jedenácté příčce, mu bylo úzko. "To bylo špatný. Věděl jsem, že tam je dost lidí, kteří by mě mohli naříznout. Naštěstí v první skupině naházeli tužku, to byla trochu výhoda. Asi jim to taky nesedlo nebo byli opatrní jako já," svěřil se. Ale i většina soupeřů zůstala daleko za svými možnostmi a Staněk na jedenácté postupové příčce zůstal.

Hladce úkol splnil hned napoprvé domácí favorit David Storl, který v Berlíně usiluje o čtvrtý evropský titul v řadě. Ani lídr letošních evropských tabulek Polák Michal Haratyk se v kruhu dlouho nezdržel, stejně jako Chorvat Stipe Žunič, který loni v Londýně na MS Staňkovi vyfoukl bronz o pouhých pět centimetrů.

Z českého tria sprinterů postoupil pouze Stromšík, který ve svém rozběhu obsadil až čtvrté místo, ale čas 10,39 sekundy mu stačil, aby jako poslední postoupil do úterního semifinále. Za nedávným českým rekordem z Tábora o 23 setin a v cíli nebyl se svým výkonem vůbec spokojen.

"Cíl jsem splnil, postoupil jsem do semifinále, ale chtěl jsem běžet o hodně rychleji," řekl po závodě českým novinářům. Stěžoval si na dlouhou proceduru před příchodem na stadion, kdy už sprinteři neměli možnost pokračovat v rozcvičování. "Můj projev se mi nelíbil. Na rozcvičováku to jelo, ale v závodě to zmizlo. Doufám, že se to objeví zpátky," dodal Stromšík.

Až do poslední chvíle musel čekat, jestli ho průměrný čas udrží ve hře, nakonec o jeho postupu rozhodla jediná setina sekundy. Záleský při své premiéře na ME zaběhl 10,55 a nejzkušenější z trojice Veleba 10,52. Oba zůstali daleko za svým letošním maximem.

Nejrychlejší čas 10,24 zaběhl Nizozemec Churandy Martina, který obhajuje zlato z domácího ME v Amsterodamu. Jedenáct letos nejrychlejších Evropanů postoupilo bez boje přímo do úterního semifinále.

Také v rozbězích na 400 metrů překážek postoupil jen jeden z české trojice. Brož se do semifinále na ME podívá už počtvrté, ještě nikdy nevypadl v rozběhu. V Berlíně ho dál posunul čas 50,74 v nejrychlejším ze čtyř rozběhů, v němž doběhl pátý. Mladíci Vít Müller (51,00) a Martin Tuček (51,63) měli k postupu daleko.

Klára Seidlová měla v nejkratším sprintu výborný start, ale v závěru se propadla až na šesté místo v čase 11,63 a od postupu ji nakonec dělily dvě setiny sekundy. Letos prakticky ve všech závodech běžela rychleji, při extralize na Julisce si v květnu vytvořila osobní rekord 11,46, ale vrchol sezony jí nevyšel.

Rozběhy a kvalifikace: Muži: 100 m: 1. Martina (Niz.) 10,24, ...14. Stromšík 10,39 - postoupil do semifinále, 25. Veleba 10,52, 31. Záleský (všichni ČR) 10,55 - nepostoupili. 400 m př.: 1. Coroler (Fr.) 50,10, ...11. Brož 50,74 - postoupil do semifinále, 16. Müller 51,00, 21. Tuček (všichni ČR) 51,63 - nepostoupili. Dálka: 1. Tentóglu (Řec.) 815, ...7. Juška (ČR) 787 - postoupil do finále. Koule: 1. Storl (Něm.) 20,63...11. Staněk (ČR) 19,77 - postoupil do finále. Kladivo: 1. Fajdek (Pol.) 77,86. Ženy: 100 m: 1. Kwayieová (Něm.) 11,30, ...15. K. Seidlová (ČR) 11,63 - nepostoupila.