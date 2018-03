Praha - Zpěvák Dalibor Janda dodnes slaví úspěchy s písní Hurikán, titulní skladbou svého debutového alba s kapelou Prototyp z roku 1986. Motorkáři, kteří píseň dávají hrát na pohřbech svých přátel zahynulých na silnici, stále patří mezi návštěvníky koncertů držitele tří Zlatých slavíků. "Jezdí jich desítky, na venkovních koncertech přečkají písničky pro romantické ženy a někdy při Hurikánovi nastartují motory. Mám z toho husí kůži," řekl ČTK Janda, který byl majitelem motorek Jawa 175 a 250. Stroj Kawasaki vyfocený na obalu alba Hurikán měl pár měsíců půjčený.

Janda, který na začátku osmdesátých let prorazil vedle Hurikána písněmi Žít jako kaskadér, Všechno na Mars nebo Ostrovy, oslaví 21. března 65. narozeniny. "Věk pro mě určitě není jenom číslo. Od padesáti let se tak nějak cítím v pohodě. Není to ani lepší ani horší. Ráno si někdy vzpomenu, jak mi pan Nárožný před lety říkal, že si ve svém věku dvakrát za den uvědomí, že by mohl umřít. Tehdy jsem to považoval za nesmysl, jenže uplynulo deset let a já si to říkám taky," podotkl s úsměvem Janda.

První studiovou nahrávkou Jandy byl duet s Evou Olmerovou Já mám naštěstí pár přátel, který natočil pod svým rodným jménem Václav. Textař Vladimír Poštulka tehdy navrhl, aby zpívající autor použil nějaké jiné, protože v té době bylo v tuzemské hudbě Václavů mnoho, například zpěváci Neckář a Vašák nebo dirigenti Hybš a Zahradník.

Janda v letech 1986 až 1988 triumfoval v anketě Zlatý slavík, když za sebou nechal Petra Nagyho, Karla Gotta a Michala Davida. Přestože na začátku devadesátých let jeho kariéra uvadla, nežije jen z minulosti. Loni vydal album Někde v zemi nad Zemí, které natočil pro své vydavatelství Hurikán založené poté, co ve zlém odešel od Supraphonu. Začal vydávat desky nejen sobě, Hurikán vyprodukoval už kolem stovky titulů. "Bylo to někdy příjemné, někdy méně, ale je dobře, že jsem nezaložil třeba restauraci a zůstal u toho, co umím. Jsme malá firmička, začínali jsme ve třech lidech a desky rozváželi po krámech svými auty," vzpomínal Janda.

V celoplošných rádiích hrajících českou muziku je stále slyšet několik jeho hitů a počet jeho koncertů se už přehoupl přes 4500. "To asi mluví samo za sebe. Na moje koncerty chodí střední generace, vitální maminky i mladé holky. Pravděpodobně je zaujala hudba, já asi těžko. Vždyť mám teď po letech na facebooku více chlapů na ženských," uvedl Janda.

Narozeninový koncert s názvem Dalibor Janda 65 — říká si Hurikán zahájí 19. března v již vyprodaném velkém sále pražské Lucerny další Jandovo turné, které skončí 5. prosince v Bratislavě. Příští týden také pokřtí kompilaci hitů nazvanou Velký flám Dalibora Jandy.