Praha - Podeváté v historii v Jižní Americe, ale poprvé v Asunciónu v Paraguayi bude v pondělí zahájen další ročník slavné Rallye Dakar. Pořadatelé legendárního závodu připravili pro účastníky tradičně náročnou trať, která tentokrát často povede v horách. Ve vysoké nadmořské výšce čeká na téměř 500 soutěžících hned šest etap i jediný volný den. Vítězové 39. ročníku rallye budou známí po absolvování zhruba 8800 km v neděli 15. ledna.

Tradičně na startu nebude chybět ani početná česká skupina, i když i ta se oproti předešlému ročníku ztenčila. Přihlášeno je šest motocyklistů, tři jezdci na čtyřkolkách, pilot automobilu Martin Prokop a čtyři posádky kamionů. Dvojice mechaniků poté usedne do zahraničních posádek kamionů. Celkem bude na Dakaru bojovat 24 Čechů.

Nejsledovanější je z českého pohledu každoročně kategorie kamionů, ve které chybí před rokem nejlepší Jaroslav Valtr. O umístění na stupních vítězů se však chystají bojovat Aleš Loprais a Martin Kolomý, do elitní desítky chce Martin Macík mladší.

"Vždy jsem jel na výsledek a to se nemění. Konkrétní cíl ale říkat nebudu, je to v podstatě nesmysl. Na bednu má deset pilotů, což je ohromná konkurence. My budeme rádi, když ji budeme taky tvořit," uvedl Loprais, který se po dvou letech vrátil za volant kamionu Tatra a stal se členem týmu Buggyra Racing.

Navázat na vydařenou premiéru se bude snažit Prokop, který vyměnil zázemí továrního týmu Toyota za svůj privátní tým a s nově postaveným vozem Ford Raptor se bude snažit vylepšit 14. místo z minulého ročníku.

"Ambice samozřejmě mám. Chci z auta vydolovat, co budu moct. Doufám, že neudělám velké kopance. Nějaké určitě vytvořím, to je jasné. Budu se snažit neudělat žádné hloupé," řekl Prokop, kterého bude nově navigovat Rakušanka Ilka Minorová.

Nejzkušenějším motocyklistou je David Pabiška, jehož čeká již desátý start na Dakaru a rád by se přiblížil svému maximu z roku 2014, kdy byl osmnáctý. Do dvacítky by se rád vrátil i Ondřej Klymčiw, kterého před necelým rokem zastavil pád a vážné zranění.

Vysoké ambice má i Josef Macháček, jenž se po letech za volantem buggyn rozhodl vrátit na čtyřkolku, se kterou rallye již pětkrát ve své kategorii vyhrál.

"Je to logické. Když něco oslavuješ, tak nejdeš do rizika, ale do vyzkoušené věci. A hlavně jsem chtěl kariéru ve velkých závodech zakončit na čtyřkolce," uvedl Macháček, kterému bude v březnu šedesát a počítá s tím, že jej čeká poslední Dakar.

Na startu bude tradičně i celá řada hvězdných motoristických závodníků v čele s dvanáctinásobným vítězem Stéphanem Peterhanselem, kterého v továrním týmu Peugeotu doplní Sébastien Loeb, Carlos Sainz a Cyril Despres. Toyota spoléhá na Násira al-Attíju a Naniho Romu, Mini na Mikku Hirvonena a Orlanda Terranovu a Ford na Xaviera Ponse.

Mezi motocyklisty obhajuje prvenství Toby Price, jehož se bude snažit sesadit z trůnu před rokem druhý Štefan Svitko ze Slovenska. Mezi kamiony byl nejlepší Gerard De Rooy, kterému se podařilo ukončit nadvládu továrního týmu Kamaz.

Česká účast na Rallye Dakar 2017:

Automobily: Martin Prokop, Ilka Minorová (Ford).

Motocykly: David Pabiška (KTM), Ondřej Klymčiw (Husqvarna), Milan Engel (KTM), Petr Vlček (Husqvarna) Lukáš Kvapil (KTM), Rudolf Lhotský (KTM).

Čtyřkolky: Josef Macháček (Yamaha), Zdeněk Tůma (Yamaha), Tomáš Kubiena (KTM).

Kamiony: Aleš Loprais, Jiří Štross, Jan Tománek (Tatra); Martin Kolomý, René Kilián, David Kilián (Tatra); Martin Macík, František Tomášek, Michal Mrkva (Liaz); Karel Trněný, Petr Pokora, David Schovánek (MAN); Albert Llovera, Charly Gotlib, Jaromír Martinec (And., Belg., ČR/Tatra); Martin van den Brink, Daniel Kozlovský, Marcel Blankestijn (Niz., ČR/Renault).

Program:

2. ledna - 1. etapa: Asunción (Par.) - Resistencia (Arg.), 454 km celkově/39 km rychlostní zkouška.

3. ledna - 2. etapa: Resistencia (Arg.) - San Miguel de Tucumán (Arg.), motocykly a automobily 803 km/275 km, kamiony 812 km/284 km.

4. ledna - 3. etapa: San Miguel de Tucumán (Arg.) - San Salvador de Jujuy (Arg.), motocykly a automobily 780 km/364 km, kamiony 757 km/199 km.

5. ledna - 4. etapa: San Salvador de Jujuy (Arg.) - Tupiza (Bol.), 521 km/416 km.

6. ledna - 5. etapa: Tupiza (Bol.) - Oruro (Bol.), motocykly a automobily 692 km/447 km, kamiony 683 km/438 km.

7. ledna - 6. etapa: Oruro (Bol.) - La Paz (Bol.), motocykly a automobily 786 km/527 km, kamiony 772 km/513 km.

8. ledna - volný den La Paz (Bol.)

9. ledna - 7. etapa: La Paz (Bol.) - Uyuni (Bol.), 622 km/322 km.

10. ledna - 8. etapa: Uyuni (Bol.) - Salta (Arg.), 892 km/492 km.

11. ledna - 9. etapa: Salta (Arg.) - Chilecito (Arg.), 977 km/406 km.

12. ledna - 10. etapa: Chilecito (Arg.) - San Juan (Arg.), 751 km/449 km.

13. ledna - 11. etapa: San Juan (Arg.) - Río Cuarto (Arg.), motocykly a kamiony 754 km/288 km, automobily 759 km/292 km.

14. ledna - 12. etapa: Río Cuarto (Arg.) - Buenos Aires (Arg.), 786 km/64 km.

Motocykly a čtyřkolky: celkem 8818 km/4088 km, automobily: 8823 km/4093 km, kamiony: 8782 km/3909 km.