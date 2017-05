Peking - CzechInvest jedná v Číně o uskutečnění projektů za asi 60 miliard korun. O jednom je již rozhodnuto, o dalších třech by rozhodnutí mohlo padnout do roka. Novinářům to v Pekingu, kde je na návštěvě prezident Miloš Zeman, řekl ředitel CzechInvestu Karel Kučera. Nepředpokládá ale, že by se na všechny projekty podařilo uzavřít smlouvy. Guvernér ČNB Jiří Rusnok v Pekingu předal čínské bance ICBC licenci na zřízení pobočky v České republice.

"Jedná se o investice na zelené louce, které by měly zvyšovat kapacitu výroby a služeb v rámci České republiky. Jde nám o projekty, které jsou řádově větší, než byly dojednávány doteď s čínskou stranou," řekl Kučera k jednáním s čínskými firmami.

Projekty, které jsou na programu této cesty s prezidentem, se podle něj pohybují ve stovkách milionů dolarů a ve stovkách či spíše tisících pracovních míst. "To znamená, předpokládá se větší dopad do ekonomiky," řekl Kučera. Konkrétní výsledek podle něj ještě závisí na dalším vývoji, například na umístění a na velikosti projektu. "S těmi čínskými partnery, se kterými tu jednáme, tak oni už mají nějaký odbyt v rámci Evropy a už záleží v uvozovkách jen na tom, jestli se naplní všechny objednávky a jestli se naplní další předpoklady obchodu," dodal.

Kučera poznamenal, že pokud se sečtou rozjednané obchody, u kterých jsou za zhruba 50 procenty jednání a u kterých je tedy vyšší šance na úspěch, jsou v objemu asi 60 miliard korun. "Kdyby dopadly úplně všechny, což nepředpokládáme, že se stane," řekl Kučera k vyčíslené částce. "Je to zhruba deset až 15 projektů, u některých ještě není vyčíslena hodnota," dodal. Hodnota je podle něj stanovena asi u poloviny z nich a u nich tvoří zmíněných 60 miliard korun.

Podpis u žádného z nich ještě není v plánu během současné návštěvy Zemana v Číně. "Zhruba tři projekty by měly být rozhodnuty ještě tento rok, potenciálně do 12 měsíců, jeden projekt je již rozhodnutý a nyní se jedná o velikosti. Je rozhodnuto o nějakém vývojovém a prodejním centru a nyní se řeší lokalizace výroby," doplnil.

CzechInvest podle něj využívá, že jsou v Číně vysocí představitelé České republiky, kteří "svou politickou vahou" mohou pomoci při vyjednávání. "Aby klient viděl, že Česká republika vítá zahraniční investice, že o ně má zájem a že státní správa bude ochotna s nimi řešit jakékoli komplikace, k nimž běžně během investování dochází," dodal ředitel Kučera.

Rusnok předal čínské bance ICBC licenci na zřízení pobočky

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok v Pekingu předal čínské bance Industrial and Commercial Bank of China licenci na zřízení pobočky v České republice. ICBC je jednou z největších bank světa. Licenci jí ČNB udělila v nedávné době. Předání licence se událo na česko-čínském fóru o finanční a obchodní spolupráci, kterého se zúčastnil prezident Zeman.

Vyjednávání o vstupu ICBC do České republiky začala v roce 2016. O licenci banka požádala v polovině loňského roku. Podle Rusnoka byla posuzována necelý rok. Jednání označil guvernér za náročná kvůli tomu, že jde o první přímou pobočku prvního stupně založenou mateřskou bankou mimo Evropskou unii. Zřízení pobočky banka podle informací ČTK chystá na poslední čtvrtletí letošního roku.

ICBC už dřív založila investiční fond, který by měl v návaznosti na čínský strategický projekt nové Hedvábné stezky financovat infrastrukturní projekty ve východní Evropě. Fond sídlí v Mnichově. Částkou kolem 200 milionů eur by podle informací ČTK do ní měly přispět i české společnosti PPF a J&T.

Z čínských bank otevřela v Česku svoji pobočku předloni Bank of China, podle loňských informací serveru E15 se do Česka chystá vstoupit také šanghajská Bank of Communications (BoCom).

Zeman na fóru, které se koná v budově ICBC, řekl, že si váží toho, že může být na území největší banky světa. "Dovedu si představit obrovské úsilí, které jste museli vynaložit," řekl český prezident s odkazem na velikost banky.

Zeman dále řekl, že se vztahy mezi ČR a Čínou výrazně zlepšily, a to i díky "osobnímu přátelství obou prezidentů". Připomněl svou páteční schůzku s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Řekl, že čínskému protějšku předal dopis s 22 projekty. Si podle něj předal instrukce svým podřízeným institucím, aby se zahájením projektů zabývaly.

Český prezident doufá, že díky vstupu ICBC do Česka se podaří v bankovnictví vytvořit něco podobného jako v oblasti aerolinií, kde se připravuje zřízení čtvrté linky mezi Čínou a Českou republikou.