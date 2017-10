Praha - Kulturní památka Slovanská epopej patří Praze, nikoliv rodině jejího autora Alfonse Muchy. Dnes to pravomocně potvrdil pražský městský soud, který zamítl odvolání Johna Muchy. Malířův příbuzný se chce dovolat. Tvrdí, že hlavní město se vlastníkem cyklu obrazů nikdy nestalo, protože nesplnilo umělcovu podmínku a nevybudovalo pro plátna samostatné výstavní prostory.

Malíř Alfons Mucha podle rozsudku nikdy nebyl vlastníkem pláten, protože cyklus od počátku tvořil s úmyslem věnovat ho Praze. "Vlastnické právo pana Alfonse Muchy nebylo v řízení žádným způsobem prokázáno," konstatovala členka odvolacího senátu Iveta Veselá.

Původním majitelem děl byl podle soudů americký mecenáš Charles Crane, který si obrazy u Muchy objednal, zaplatil je a poté je daroval městu. Jako dárce je Crane uveden i v protokolech o předání obrazů Praze.

Odvolací senát připustil, že podmínka o vybudování výstavních prostor, kterou zmiňoval žalobce, skutečně existuje. "Je to ovšem podmínka, která se váže nikoliv na vznik vlastnického práva Prahy, ale na vytvoření díla. Sám Alfons Mucha ji porušil, protože začal dílo vyhotovovat, obrazy postupně maloval, dokončoval a předával do vlastnictví městu," podotkla soudkyně. Upozornila, že malíř se po celou dobu nikdy jako vlastník díla nechoval.

John Mucha zdůvodňoval podání své žaloby tím, že se snažil zabránit zapůjčení díla do Asie, kam epopej odcestovala letos v únoru. Obával se, že se obrazy poškodí. Malíř je podle něj daroval českému národu a nepřál by si, aby se vyvážely do ciziny.

Plátna jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města, která je předběžně plánuje vystavit příští rok v Obecním domě. Do zahraničí v nejbližší době zapůjčena nebudou. Současné vedení Prahy chce pro epopej zbudovat výstavní síň na Těšnově.