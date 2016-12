Heusden-Zolder (Belgie) - Kateřina Nash obsadila třetí místo v závodě Světového poháru v cyklokrosu v Heusden-Zolderu a navázala na osm dní starý triumf z předchozího klání v Namuru. Česká reprezentantka nestačila jen na nizozemskou vítězku Marianne Vosovou a domácí Belgičanku Sanne Cantovou. Cílem projela se čtyřsekundovou ztrátou na první místo.

Devětatřicetiletá Nash při čtvrtém startu v pohárovém seriálu v sezoně potřetí vybojovala medailové umístění a v průběžné klasifikaci poskočila ze šestého místa na třetí. Po triumfu v Namuru a druhém místě v úvodním závodu v Las Vegas dnes v Belgii zkompletovala medailovou sbírku. Pouze v Iowě nedosáhla na stupně vítězů, po defektu tam obsadila čtvrté místo.

Na místy bahnité trati v areálu známého automobilového okruhu patřila Nash k nejaktivnějším závodnicím, opakovaně se ale i kvůli pádům musela probíjet do popředí z druhé desítky pořadí. V závěru předposledního kola jí pomohlo taktizování soupeřek, dotáhla se do vedoucí skupiny a do terénu vjela dokonce jako první.

Pozici pak musela přepustit sedminásobné cyklokrosové mistryni světa Vosové, jež proměnila v triumf hned první start v SP v sezoně. Před českou závodnici v barvách týmu Luna se v závěru dostala ještě belgická šampionka a průběžně druhá žena pohárového seriálu Cantová. Konečné pořadí medailistek tak kopírovalo výsledky předvánočního závodu Superprestige v jiném belgickém městě Diegemu. V čele SP se díky šestému místu udržela Sophie De Boerová z Nizozemska.

Stejně jako Nash dojel třetí v Zolderu i Adam Ťoupalík mezi muži do 23 let a zaznamenal svůj nejlepší výsledek v ročníku. V elitní kategorii byl Michal Boroš třináctý, o jednu příčku za sezonním maximem dosaženým v Namuru. Závod ovládli domácí Belgičané, kteří obsadili prvních osm míst. Nejrychlejší byl úřadující mistr světa Wout Van Aert, jenž druhému Laurensi Sweeckovi nadělil 70 sekund.

SP v cyklokrosu v Heusden-Zolderu:

Muži: 1. Van Aert 1:05:22, 2. L. Sweeck -1:10, 3. Pauwels, 4. Toon Aerts oba -1:41, 5. Meeusen -1:57, 6. M. Vanthourenhout (všichni Belg.) -2:01, ...13. Boroš -2:43, 35. Paprstka -5:43, 51. Malík (všichni ČR) -2 kola.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 8 závodů): 1. Van Aert 450, 2. Pauwels 359, 3. L. Sweeck 349, 4. Meeusen 312, 5. M. Vanthourenhout 306, 6. Toon Aerts 301, ...20. Boroš 145, 47. Nesvadba 51, 48. Paprstka 49, 78. Šimůnek 13, 88. Malík 8, 90. Lasák (všichni ČR) 6.

Ženy: 1. Vosová (Niz.) 44:09, 2. Cantová (Belg.) -2, 3. Nash (ČR) -4, 4. Brandová Niz.) -13, 5. Lechnerová (It.) -17, 6. De Boerová (Niz.) -22, ...16. Havlíková -1:49, 30. Nosková -3:32, 45. Bajgerová -6:43, 49. Minaříková-Švecová (všechny ČR) -7:18.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 8 závodů): 1. De Boerová 373, 2. Cantová 335, 3. Nash 275, ...17. Havlíková 152, 31. Nosková 89, 69. Czeczinkarová 34, 75. Mikulášková 29, 83. Bajgerová 20, 115. Minaříková-Švecová (všechny ČR) 2.

Muži do 23 let: 1. Nieuwenhuis (Niz.) 53:35, 2. Russo (Fr.) -13, 3. Ťoupalík -29, ...41. Mayer -5:56, 45. Jarý (všichni ČR) -6:38.

Průběžné pořadí SP (po 4 ze 6 závodů): 1. Nieuwenhuis 230, ...4. Ťoupalík 141, 40. Březina 6.

Junioři: 1. Arensman (Niz.) 39:31 ...9. Kopecký -0:57, 24. Schierl -2:36, 31. Honzák -2:52, 44. Vaníček -4:02, 46. Říman -4:14, 47. Mikšaník (všichni ČR) -4:20.

Průběžné pořadí SP (po 4 ze 6 závodů): 1. Vandebosch (Belg.) 165, ...13. Kopecký 72, 21. Gavenda 34, 34. Palička (oba ČR) 19, 37. Schierl 19, 39. Vaníček 16, 55. Honzák 2.