Fiuggi (Itálie) - Kateřina Nash obsadila druhé místo v závodě cyklokrosového Světového poháru ve Fiuggi. Po čtvrtém medailovém úspěchu v sezoně se devětatřicetiletá česká reprezentantka posunula v celkovém pořadí už na druhé místo.

V Itálii Nash prohrála jen s nizozemskou favoritkou Marianne Vosovou, jež se teprve v závěru minulého roku vrátila do SP. Sedminásobná mistryně světa vyhrála druhý závod za sebou, českou cyklistku porazila o 40 sekund.

Třetí skončila další Nizozemka Sophie de Boerová, která si tím s předstihem zajistila prvenství v seriálu. Desáté místo ve Fiuggi obsadila další česká závodnice Nikola Nosková.

Nash si i v novém roce udržela medailovou formu. Ten předchozí zakončila třetím místem v Heusden-Zolderu, předtím vyhrála v Namuru, takže v posledních třech pohárových závodech zkompletovala medailovou sbírku. Druhá už ale byla také hned v úvodu sezony v Las Vegas a jejím nejhorším výsledkem je čtvrté místo v Iowě.

Před posledním závodem SP za týden v nizozemském Hoogerheide ztrácí Nash na vedoucí De Boerovou nedostižných 93 bodů. Za vítězství se jich uděluje 80. Česká cyklokrosařka bude hájit druhé místo před Belgičankami Sanne Cantovou a Ellen van Loyovou, v dosahu je také Američanka Ellen Nobleová. Nash přitom absolvovala o dva závody méně než její soupeřky.

Závod SP v cyklokrosu ve Fiuggi (Itálie):

Muži: 1. Van Aert (Belg.) 1:05:03, 2. Meisen (Něm.) -18, 3. Meeusen -27, 4. Pauwels -39, 5. Merlier -46, 6. M. Vanthourenhout (všichni Belg.) -1:12, ...15. Boroš -2:09, 50. Malík -2 kola, Nesvadba, Hekele (všichni ČR) nedokončili.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 8 závodů): 1. Van Aert 530, 2. Pauwels 419, 3. Meeusen 377, 4. L. Sweeck (Belg.) 373, 5. M. Vanthourenhout 356, 6. Toon Aerts (Belg.) 301, ...18. Boroš 181, 50. Nesvadba 51, 52. Paprstka 49, 83. Šimůnek 13, 87. Malík 9, 92. Lasák (všichni ČR) 6.

Ženy: 1. Vosová (Niz.) 41:26, 2. Nash (ČR) -40, 3. De Boerová -59, 4. Worstová (obě Niz.) -1:00, 5. Lechnerová (It.) -1:34, 6. Verdonschotová (Belg.) -1:45, ...10. Nosková -2:17, 31. Kukulová (obě ČR) -5:07.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 8 závodů): 1. De Boerová 438, 2. Nash 345, 3. Cantová (Belg.) 335, ...20. Havlíková 152, 25. Nosková 131, 73. Czeczinkarová 34, 78. Mikulášková 29, 85. Bajgerová 20, 86. Kukulová 20, 121. Minaříková-Švecová (všechny ČR) 2.

Muži do 23 let: 1. Iserbyt (Belg.) 49:34, 2. Bertolini (It.) -18, 3. Hermans (Belg.) -50, ...11. Ťoupalík -2:25, 31. Mayer (oba ČR) -5:56.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 6 závodů): 1. Nieuwenhuis (Niz.) 230, ...6. Ťoupalík 141, 45. Březina (ČR) 6.

Junioři: 1. Benoist (Fr.) 44:19, ...18. Honzák -3:00, 21. Schierl -3:36, 24. Vaníček -4:07, 47. Mikšaník (všichni ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí SP (po 5 z 6 závodů): 1. Vandebosch (Belg.) 180, ...16. Kopecký 72, 26. Gavenda (oba ČR) 34, 31. Schierl 29, 37. Vaníček 23, 41. Palička (ČR) 19, 45. Honzák 15.