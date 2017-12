Praha - Cyklisté dnes v podvečer na protest proti plánovanému zákazu jízdy na kole v centru Prahy na několik minut zablokovali Křižovnickou ulici v první městské části. Blokádě předcházela společná jízda ulicemi. Akci pořádalo sdružení Automat. Praha 1 chce zakázat používání elektrokoloběžek, což podle radnice není možné bez zákazu kol. Cyklisté podle návrhu nebudou smět jezdit po pěších zónách mezi 10:00 a 18:00. V úterý by o zákazu měli hlasovat zastupitelé městské části. Proti zákazu vznikla petice.

Několik desítek účastníků se vydalo na cyklojízdu z Václavského náměstí. Projeli kolem magistrátu na Mariánském náměstí a odtud do Křížovnické ulice, kde si u Karlova mostu lehli na zem.

"Jízda byla bez problémů a zdržení všech bylo minimální. V Křížovnické jsme leželi jen minutu dvě, protože šlo o to, aby se ukázalo, jak je to nebezpečné místo. Je mrzuté, že je na to třeba poukazovat takovýmto způsobem," řekl Vratislav Filler z Automatu.

Omezení navrhované Prahou 1 se podle Automatu dotkne jejích obyvatel a rovněž lidí z jiných městských částí, kteří tudy projíždějí do práce, nebo messengerů a uživatelů takzvaných sdílených kol.

Elektrokoloběžky v centru nahradily vozítka segway poté, co magistrát jejich provoz v historickém centru zakázal. Záměr Prahy 1 zakázat průjezd i cyklistům již před prázdninami schválila rada městské části. Pokud ji v úterý schválí zastupitelé Prahy 1, začne platit do několika měsíců.

O petici na konci listopadu jednalo pražské zastupitelstvo, žádné usnesení ale nepřijalo.