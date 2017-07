Dole (Francie) - V osmé etapě Tour de France dnes cyklisté poprvé zamíří do Alp. Na programu je 187,5 kilometru dlouhá etapa z Dole do Station des rousses zakončená téměř dvanáctikilometrovým stoupáním do výšky 1200 metrů.

Žlutý trikot vedoucího jezdce bude hrát Brit Chris Froome. Trojnásobný vítěz Tour de France vede o 12 sekund před kolegou z týmu Sky a krajanem Geraintem Thomasem. Ital Fabio Aru na třetím místě ztrácí 14 sekund.

Nejlepší z trojice českých cyklistů je Roman Kreuziger na 28. místě s odstupem 2:41 minuty na Froomea.