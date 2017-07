Praha - Cyklisté mohou v Praze 7 využívat novou cyklostezku vedoucí podél Vltavy. Nově tak lidé na bicyklech dojedou od mostu Barikádníků až k Trojskému mostu. Novinářům to dnes řekli zástupci radnice Prahy 7 a firmy Skanska, které pozemky patří a cestu vybudovala. Na místě byly původně konstrukce někdejší betonárky. Vedle cyklostezky mají v budoucnu vyrůst bytové domy. Rozvíjet se mají i zbylé pobřežní části a z nedalekého poloostrova povede lávka.

"Město získalo zpátky svůj břeh. Najednou je možné objet celý meandr Vltavy. Odteď se všichni dostaneme ze zoo do Stromovky a dále až k Libeňskému mostu," řekl starosta Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice).

Místo, na kterém se cyklostezka nachází, je v záplavovém území, tudíž na něm nesmí vznikat žádné stavby. Ty budou postaveny na sousedním vyvýšeném pozemku na místě stávajících polorozpadlých objektů.

Pozemek společně se sousedními parcelami patří společnosti Skanska, která tu plánuje stavět bytové domy Port7. "Když jsme se dostali k tomuto projektu, nebylo možné projít kolem řeky. A tak jsme ve spolupráci s Prahou 7 začali řešit, jak prostor co nejdříve vylepšit a využít. Nakonec nás překvapilo, jaký to může být benefit," řekl projektový ředitel Skansky Jan Šulc.

Rozvíjet by se měla i další nábřeží v sedmé městské části. "Praha 7 má jedno z nejdelších nábřeží a jeho převážná část není upravena pro kvalitní využití obyvateli a návštěvníky. Naším ideálem jsou kompletně propojené a upravené vltavské břehy," řekla radní Lenka Burgerová.

V budoucnu by tak mělo vzniknout propojení i přes takzvanou "kosu", tedy poloostrov táhnoucí se od Libeňského mostu. Slepé rameno by nedaleko špičky poloostrova mohla s břehem spojit lávka. Stavební povolení pro ni by mohlo být vydáno letos na podzim.