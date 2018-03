Praha - Cyklista Roman Kreuziger stál u zrodu akademie pro své možné následovníky. V prvním roce díky ní získá podporu jedenáct talentovaných chlapců a dívek od 11 do 17 let, kteří vytvoří skupiny v Plzni a Karlových Varech. Budou mít zajištěno kompletní vybavení, tým akademie pro ně sestaví individuální tréninkové plány, bude se o ně starat masér a fyzioterapeut a akademie jim zaplatí i soustředění a startovné na závodech.

Jeden z nejúspěšnějších českých cyklistických profesionálů Kreuziger na přípravě projektu s názvem Roman Kreuziger Cycling Academy spolupracoval s Petrem Kubiasem, který bude mít jako generální manažer chod akademie na starosti.

Reagovali na neuspokojivý stav podmínek pro cyklisty v Plzni. "K tomu, abyste mohli rozvíjet svůj talent, potřebujete kvalitní zázemí. Myslím, že je to ten pravý okamžik udělat akademii s mým jménem a dát těm talentům možnost se rozvíjet. A dát jim možnost přemýšlet, až kam to mohou dotáhnout. Myslím, že máme kvalitní tým lidí, kteří jim mají co dát," řekl.

Původně uvažovali o dvacítce cyklistů, nakonec jich ale pro první rok zařadili do týmu jedenáct, aby rozjezd nebyl tak organizačně a finančně náročný. I tak jsou roční náklady na chod akademie v řádech milionů korun. Mladí závodníci dostanou kompletní servis, ale také si budou muset plnit určité povinnosti včetně těch školních. "Trenéři budou dohlížet na prospěch. Pokud nebudou ve škole fungovat tak, jak by měli, tak nebudou bráni na závody," řekl Kreuziger.

Jako aktivní závodník se zatím může do chodu týmu osobně zapojovat jen omezeně, díky svému jménu například pomohl získat některé partnery. "Teď je to hlavně tak, že je tam to moje jméno. Já budu na pár soustředěních, když budu moct. Hlavně v zimní přípravě, kdy se s těmi dětmi budu moci setkat," řekl novinářům na dnešní tiskové konferenci. Po skončení aktivní kariéry by se ale mohl v akademii angažovat více. "Určitě do budoucna je to jedna z věcí, která by mě bavila, hledat nové talenty," doplnil.

Ve středu členové akademie vyrážejí na jarní soustředění do Chorvatska.