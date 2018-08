Praha - Josef Černý bude dalším českým cyklistou v elitní World Tour. Úřadující dvojnásobný mistr republiky přestoupí z královéhradeckého týmu Elkov Author do americké stáje BMC Racing, kterou od nové sezony převezme polská společnost CCC. Za její stejnojmenný tým nižší divize už Černý v minulosti závodil.

V novém působišti se potká například s olympijským vítězem z Ria de Janeiro Belgičanem Gregem van Avermaetem.

"Přestup do WorldTour je pro mě splněním mých snů. Je to ovšem teprve začátek tvrdé práce, kterou musím proměnit v dobré výsledky, abych se ve WorldTour udržel," uvedl Černý v tiskové zprávě. "Určitě bych se chtěl dostat do závodů Grand Tour, ale stejně tak mě láká Roubaix nebo Ardeny, které by mohly sedět mému stylu závodění. Za to, že přestupuji do tohoto týmu, patří velké poděkování celému týmu Elkov Author, který mi dal před dvěma lety příležitost," dodal pětadvacetiletý jezdec.

Černý zazářil na červnovém mistrovství republiky, kde ovládl časovku i závod s hromadným startem. "Jsme nadšení, že v našem týmu přivítáme dvojnásobného českého šampiona. Na svůj věk už má Josef cenné zkušenosti z prokontinentálního týmu a několik působivých výsledků, včetně letošního double, které vybojoval v konkurenci renomovaných českých jezdců, což nebylo snadné. Loni také vyhrál Czech Cycling Tour. To ukazuje, co od něj můžeme v budoucnu čekat," řekl generální manažer BMC Jim Ochowitz. Délku Černého smlouvy jeho budoucí zaměstnavatel neuvedl.

Hlavní postavou týmu, jehož název pro příští sezonu ještě není znám, bude Van Avermaet. Jinak se sestava výrazně promění, protože řada současných jezdců odejde.

Černý je po René Andrlem, Františku Raboňovi a Leopoldu Königovi dalším závodníkem, který se prosadil z královéhradeckého týmu mezi cyklistickou elitu. "Za dva roky odjel spoustu skvělých závodů, udělal výborné výsledky a byli bychom velmi rádi, kdyby mohl v našem týmu jezdit dál. Není ale možné bránit někomu v přestupu do nejvyšších pater cyklistiky. Tento přestup jsme očekávali a je pro nás v podstatě odměnou za naši práci. Stejně tak věřím, že to bude motivace pro naše další závodníky, kteří vidí, že není nereálné se z kontinentálního týmu dostal do těch největších světových týmů," uvedl ředitel Elkov Author Vladimír Vávra.

Ve WorldTour v současnosti působí Roman Kreuziger (Mitchelton-Scott), Zdeněk Štybar, Petr Vakoč (oba Quick-Step Floors), Jan Hirt (Astana) a Leopold König (Bora-hansgrohe).