Praha - Nový český Král cyklistiky Tomáš Bábek by rád doplnil svoji medailovou sbírku o zlato z mistrovství světa a jeho snem je i cenný kov z olympijských her. K smělým myšlenkám jej opravňuje právě skončená sezona, v níž získal světové stříbro i bronz a ovládl celkovou klasifikaci Světového poháru v keirinu. Ve čtvrtek večer byl za to odměněn triumfem v domácí anketě jako teprve patnáctý dráhař v historii.

"Určitě to je zatím nejlepší rok. Ale pořád se mi nepovedlo vyhrát mistrovství světa; mám stříbro a bronz a byl bych rád, kdyby se mi povedlo tenhle cíl splnit. A samozřejmě olympijská medaile je můj cíl. Pak budu spokojený," řekl Bábek. S korunou na hlavě krátce po skončení slavnostního vyhlášení rozdával úsměvy. "Trochu tlačí. Za ty roky už je taková trochu obnošená. Ale sedí mi líp než Jardovi (Kulhavému)," smál se třicetiletý závodník.

Bábek byl před rokem i díky titulu mistra Evropy v anketě druhý, tentokrát se mu už podařilo bikera Jaroslava Kulhavého porazit. "Už minulý rok jsem doufal, že bych mohl vyhrát. Jarda je ale legenda a teď z toho mám o to větší radost, protože Jardu obdivuji i proto, že má stabilně skvělou formu. Chtěl bych na tom být stejně jako on. Vítězství v anketě tak beru i jako výzvu a závazek do dalšího roku," podotkl Bábek.

Brněnský rodák ovládl anketu jako první dráhař po deseti letech, naposledy se to podařilo Aloisi Kaňkovskému v roce 2007. "Snažím se dráhovou cyklistiku propagovat, protože je to u nás trochu opomíjený sport, i když je zajímavý. A konkurence je na světové úrovni neskutečná. Mám radost, že se to po deseti letech podařilo dostat zpátky na dráhu," radoval se Bábek.

Jeho hnacím motorem do dalších let jsou olympijské hry v roce 2020 v Tokiu. "Mám postupné cíle, ale mělo by to vyvrcholit na olympiádě. Trochu pro mě hraje i to, že jsem dostal pozvání do Japonska, bydlím tam 800 metrů od olympijské dráhy a každý týden jsem na olympijské dráze trénoval. Příští rok by to mělo být stejné, a když se zadaří, dostanu smlouvu ještě na další dva roky. Cítím se tam už v podstatě jako doma, beru to jako velkou výhodu.

Bábek aktuálně patří mezi nejlepší světové dráhové cyklisty, před lety byla ale jeho kariéra i život v ohrožení. V dubnu 2011 byl po srážce s automobilem tři dny v komatu. Přestože měl otevřenou zlomeninu stehenní kosti, trojitou zlomeninu dolní čelisti se ztrátou zubů, zlomeninu páté zánártní kůstky a proraženou plíci, již za rok začal opět závodit. Lékaři mu přitom předpovídali konec kariéry.

"Asi to zní až paradoxně, ale člověk si začne vážit jiných hodnot. Možná je to to, co mě dostalo, nechci říkat na vrchol, ale do sportovní elity. Začal jsem se dívat na důležitější věci, než jsem se díval předtím. Otevřelo mi to oči. Ale vážím si všeho, co se za tu dobu podařilo," řekl. Když se pak před rokem stal evropským šampionem v keirinu, celá cesta, kterou prošel, se mu promítla před očima. "Bylo to strašně emotivní. Brečel jsem," přiznal.

Díky rostoucímu počtu úspěchů musel řešit i netradiční problém - kam s cenami. "Nikdy jsem na jejich vystavování nebyl, za poslední rok a půl mi jich ale hrozně moc přibylo. Dal jsem to na knihovnu a teď ty knížky budou muset dolů a přijdou tam další ceny," uvedl Bábek, který na vyhlášení ankety přiletěl na skok z Manchesteru, kde se v těchto dnech koná další díl Světového poháru. "Musel jsem vynechat týmový sprint. Pojedu ale v neděli keirin a další den ráno poletím na poslední dva závody do Japonska," popsal Bábek svůj nejbližší program.