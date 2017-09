Praha - Volby do Sněmovny by podle aktuálního modelu společnosti CVVM vyhrálo s velkým náskokem hnutí ANO. Zastoupení v dolní komoře Parlamentu by obhájily také ČSSD, KSČM, ODS a KDU-ČSL. Do Sněmovny by podle modelu nově vstoupili Piráti a hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Naopak TOP 09 by nepřekonala pětiprocentní volební práh.

Podle modelu by ANO získalo 30,9 procenta hlasů. Proti červnovému průzkumu CVVM by hnutí oslabilo o 3,1 procentního bodu, přesto by si udrželo výrazný náskok před svými politickými soupeři.

Sociální demokraty řadí CVVM na druhé místo se ziskem 13,1 procenta hlasů. ČSSD si v průzkumu této společnosti jako jediná ze stran nyní zastoupených ve Sněmovně od června polepšila, získala by o 1,1 procentního bodu více hlasů a posunula by se před KSČM. Komunisty podle modelu podporuje 11,1 procenta voličů, o 3,4 procentního bodu méně než v červnu.

Občanské demokraty by podpořilo 9,1 procenta dotázaných, což je o 1,9 procentního bodu méně než v červnu. Na páté místo by se posunula SPD, kterou by volilo 7,3 procenta dotázaných, o 2,8 procentního bodu více než v červnu. Pirátům slibuje model 6,4 procenta hlasů, což by znamenalo přírůstek 2,9 procentního bodu. Lidovce by podpořilo 6,2 procenta voličů, o 1,3 procentního bodu méně než v červnu.

TOP 09 by podle průzkumu získala 4,4 procentního bodu. Proti červnu by ztratila 2,1 procentního bodu a zaostala by za volebním prahem o 0,6 procentního bodu. Tato hodnota se většinou pohybuje v rámci statistické chyby, která ve většině průzkumů činí kolem dvou procentních bodů. Společnost CVVM ve zveřejněném průzkumu velikost stattické chyby neuvedla.

Průzkum CVVM se uskutečnil od 4. do 14. září, odpovídalo v něm 970 respondentů.

Výsledky průzkumů jednotlivých agentur a jejich srovnání s výsledkem voleb v roce 2013:

datum agentura ČSSD ANO ODS KSČM KDU-ČSL TOP09 STAN SPD Piráti Zelení září 2017 CVVM 13,1 30,9 9,1 11,1 6,2 4,4 2,7 7,3 6,4 1,8 srpen 2017 Median 14,5 26,5 10,0 13,0 6,5 9,0 3,5 6,0 3,5 2,0 červenec 2017 STEM 13,3 32,9 9,1 14,3 6,7 6,2 1,9 4,5 3,1 2,0 Median 14,0 27,5 11,0 14,5 9,5* 7,5 9,5* 5,5 4,0 2,0 červen 2017 CVVM 12 34 11 14,5 7,5 6,5 1 4,5 3,5 1,5 STEM 11,4 32,8 9,6 12,7 7,4 5,5 0,9 4,4 3,8 2,3 Median 14,0 27,5 10,0 15,5 9,0* 7,5 9,0* 4,5 3,5 3,0 TNS Kantar 10,0 33,5 11,0 10,5 7,5* 7,5 7,5* 7,5 4,0 2,0 květen CVVM 14 33 13 11,5 8,5 7 2 2,5 4 1,5 STEM - - - - - - - - - - Median 14,0 26,0 9,5 13,5 7,0 9,0 2,5 5,0 4,5 3,5 TNS Kantar 10 31,5 11,5 10,5 8,5 9 2 6 - 2 duben CVVM 16 33,5 105 12,5 7,5 6 2 3 3,5 2 STEM 16,6 28,3 7,4 12,2 7,1 6,4 2,2 4,2 4,6 3,9 Median 18,0 27,5 9,0 12,5 6,5 8,0 2,5 4,0 3,0 3 TNS Kantar 12 31,5 11,5 10,5 7 6,5 3,5 6,5 4 2,5 březen CVVM 22 32,5 8,5 12 6,5 5,5 1 5 1,5 1,5 STEM 15,5 27 7,3 13,9 7,6 6,7 2,2 4 5,5 2,6 Median 20,0 28,5 7,5 13,5 6,5 8,0 2,0 4,0 3,0 3 TNS Kantar 12,5 32 8,5 11,5 6,5 6,5 4 6,5 - - únor CVVM 20 31,5 10 10,5 9 6,5 1 3 3 2,5 STEM - - - - - - - - - - Median 21,0 29,0 8,0 12,0 7,0 7,0 2,0 4,5 2,0 3 TNS Kantar 15 32 10,5 10 7 6,5 2 6,5 3,5 2,5 leden 2017 CVVM 19 32 9 13,5 6,5 8 1 4 2,5 1 STEM 14,6 29,9 9,8 12,6 7,8 4,6 2,9 4,9 4,1 2,1 Median 19,5 28,5 8,0 15,0 6,5 6,5 1,5 4,5 3,5 2 TNS Kantar - - - - - - - - - - říjen 2016 CVVM 19,5 34,5 8 10 9 6 - 4 3 1,5 STEM 14,4 29,7 9 14,6 6,7 5,1 2 5,2 4,7 1,7 Median 18,0 24,5 9,5 13,5 7,0 8,5 2,0 4,0 4,0 3 TNS Kantar 15 34 8,5 7,5 6,5 7,5 - 6,5 - 2 říjen 2015 CVVM 26 29,5 7 11,5 5,5 9 - 2 3,5 1,5 STEM - - - - - - - - - - Median 22,0 23,0 9,0 13,5 7,0 11,0 <1,5 SPD 2,5 (Úsvit 2,5) 2,5 3 TNS Kantar 16 28 7 12,5 5,5 9,5 - SPD3,5Úsvit 4,5 3 2 říjen 2014 CVVM 24,5 31 5,5 13 7,5 10 - Úsvit 2,5 2 <1,5 STEM 22,2 31 6,4 13,4 6,3 8,6 - - 3,4 1,5 Median 21,0 24,5 8,0 15,0 6,5 10,5 - Úsvit 5,5 3,0 2 TNS Kantar 18 35 6 8 7,5 9,5 - Úsvit4,5 3,5 2,5 volby říjen 2013 20,5 18,7 7,7 14,9 6,8 12 ? Úsvit 6,9 2,7 3,2

* celkový výsledek koalice KDU-ČSL a STAN