Praha - Hnutí ANO má podle dubnového volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) nadále největší podporu. V porovnání s únorovými a dubnovými výsledky se ale jeho zisk snížil pod třicetiprocentní hranici. Od března si naopak mírně polepšily ODS a hlavně KDU-ČSL. Mezi ně se vklínili Piráti, ČSSD, KSČM a hnutí SPD, které na rozdíl od komunistů svůj zisk také mírně vylepšilo. Ostatní strany včetně TOP 09 a STAN by získaly méně než pět procent hlasů. Výsledky dubnového průzkumu dnes CVVM poskytl ČTK.

ANO by podle volebního modelu nyní získalo 29 procent hlasů, což je o půldruhého procentního bodu méně než v březnu. Druhá ODS by měla 13,5 procenta hlasů, meziměsíčně o jeden procentní bod více. Piráti by znovu dostali 12,5 procenta hlasů, ČSSD o jeden procentní bod méně. KSČM by měla deset procent, o jeden procentní bod si pohoršila. Stejnou měrou se zvýšil zisk SPD se 7,5 procenta. Lidovci se 6,5 procenta v porovnání s březnem o dva procentní body polepšili.

Těsně pod limitem pro vstup do Sněmovny by tak jako v březnu skončila TOP 09 s 4,5 procenta hlasů. STAN by dostal tři procenta, což je půldruhého procentního bodu méně než minulý měsíc a stejný výsledek jako v lednu a únoru. S ostatních stran na tom byli s jednoprocentní podporou nejlépe Zelení.

"Všechny tyto změny se ovšem pohybují na hraně statistické významnosti a nelze jim přikládat výraznější věcnou důležitost," uvedlo k ziskům a ztrátám CVVM.

K volbám by podle průzkumu nyní přišlo 58 procent dotázaných, což je o šest procentních bodů méně než v březnu či únoru. V loňských říjnových sněmovních volbách byla účast 60,8 procenta.

Průzkum provádělo CVVM od 7. do 19. dubna mezi 1115 lidmi, volební model sestavilo na základě odpovědí 753 dotazovaných starších 18 let.

Letošní volební modely CVVM ve srovnání s výsledkem říjnových voleb (v pct.):

Strana/hnutí Model duben 2018 Model březen 2018 Model únor 2018 Model leden 2018 Volby 2017 ANO 29 30,5 33,5 30,5 29,64 ODS 13,5 12,5 10,5 12 11,32 Piráti 12,5 12,5 13 12,5 10,79 ČSSD 11,5 11 12 12,5 7,27 KSČM 10 11 10 8 7,76 SPD 7,5 6,5 6,5 7,5 10,64 KDU-ČSL 6,5 4,5 3,5 5 5,8 TOP 09 4,5 4,5 3,5 4 5,31 STAN 3 4,5 3 3 5,18

Zdroj: CVVM