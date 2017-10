Praha - Zhruba třetina z lidí, kteří se chtějí zúčastnit prezidentských voleb, by vybrala současného prezidenta Miloše Zemana. Na druhém místě je se zhruba pětinou hlasů bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš. Velká část potenciálních voličů - více než čtvrtina - ale stále neví, jakého kandidáta by zvolila. Vyplývá to ze zářijového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Volit chce rozhodně 42 procent lidí a dalších 25 procent dotázaných uvedlo, že se možná zúčastní. Účast by tak mohla dosáhnout až 67 procent. Při přímé volbě prezidenta v roce 2013 byla účast v prvním kole 61,3 procenta a ve druhém 59,1 procenta z oprávněných voličů.

Z dotázaných, kteří by chtěli volit, by nejvíce lidí - celkem 31 procent - dalo hlas Zemanovi. Drahoše by si vybralo 18 procent a na třetím místě je se 14 procenty podnikatel a textař Michal Horáček. Za prvními třemi kandidáty jsou s velkým odstupem senátor Jaroslav Kubera se dvěma procenty a bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek a lékař a aktivista Marek Hilšer shodně s jedním procentem. U nikoho dalšího již podpora nepřesáhla jedno procento.

Toto pořadí kandidátů podle preferencí ale podle CVVM není volebním modelem a nemusí předpovídat skutečný výsledek volby. Mezi možnými účastníky voleb je totiž stále velký podíl nerozhodnutých, dohromady 28 procent.

Účastníci průzkumu také hodnotili, nakolik jsou pro ně uchazeči o úřad hlavy státu přijatelní. Kandidáty bodovali na škále od nuly pro zcela nepřijatelného adepta až po deset bodů pro nejpřijatelnějšího. Nejlepší průměr hodnocení měl Drahoš s 5,90 bodu, Zeman byl druhý s 4,92 bodu. Drahoše ale zhruba třetina dotázaných nehodnotila vůbec, protože jej nezná, nebo nevěděla, jak jej hodnotit. Zemana neohodnotilo pouze šest procent dotázaných.

Průzkum provádělo CVVM v období od 4. do 14. září. Zúčastnilo se ho 970 obyvatel České republiky starších 15 let.

Voličské preference prezidentských kandidátů (v pct.):

Miloš Zeman 31 Jiří Drahoš 18 Michal Horáček 14 Jaroslav Kubera 2 Vratislav Kulhánek 1 Marek Hilšer 1 Jiný kandidát 5 Neví 28

Zdroj: CVVM