Důvěra ústavním institucím - vývoj od dubna 2016 do května 2017. ČTK/ČTK

Praha - Důvěra v prezidenta a vládu se podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v souvislosti s vládní krizi výrazně propadla. Hlavě státu v květnu důvěřovalo 41 procent lidí, zatímco v předchozích dvou měsících to bylo vždy 55 procent. Miloši Zemanovi naopak nedůvěřovalo 56 procent lidí, v dubnu to bylo 42 procent. Důvěra ve vládu spadla na 23 procent z dubnových 40 procent, nedůvěra se vyšplhala z dubnových 56 procent na nynějších 74 procent. Podle dnes zveřejněného průzkumu CVVM je to nejhorší výsledek kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Spokojenost lidí s politickou situací byla podle CVVM nejhorší od konce roku 2013, kdy se po předčasných volbách do Sněmovny teprve formoval nynější kabinet. Spokojenost v první polovině května vyjádřila jen desetina lidí, nespokojeno bylo 67 procent občanů. V dubnu přitom bylo se situací spokojeno 19 procent dotázaných, nespokojeno bylo 41 procent.

Průzkum se uskutečnil v době od 8. do 18. května, tedy v době vrcholící vládní krize. Premiér Sobotka namísto ohlášené demise celého kabinetu navrhl prezidentovi pouze odvolání šéfa ANO Andreje Babiše kvůli nejasnostem kolem jeho financování. Zeman s odvoláním váhal, rozhodl až několik dnů po návštěvě Číny.

Rozkol ve vládním táboře se projevil podle CVVM i na důvěře ve Sněmovnu, která se propadla z dubnových 30 procent na nynějších 21 procent. "U vlády a Poslanecké sněmovny se důvěra propadla na nejnižší úroveň od voleb v roce 2013. U prezidenta je pak aktuální hodnocení nejhorší od počátku roku 2015, horší výsledek byl naposledy zaznamenán v prosinci 2014," uvedlo CVVM.

O tři procentní body si pohoršil také Senát na aktuálních 27 procent, což i v jeho případě byl nejhorší výsledek od roku 2013. Obdobný pokles postihl také důvěru ve starosty, hejtmany a krajská i obecní zastupitelstva. Přesto starostové s 61 procenty a místní zastupitelstva s 60 procenty patří mezi nejdůvěryhodnější. Regionální zastupitelstva a hejtmani měli důvěru dvou pětin dotázaných.

Průzkum se ve dnech 8. až 18. května zúčastnilo se 1019 lidí.