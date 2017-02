Praha - Sporné pozemky ve skiareálu Harrachov se snaží získat subjekty, kterým se před lety nepodařilo ovládnout skiareály ve Špindlerově Mlýně a Peci pod Sněžkou. Pozemky jsou zajímavé pro přeprodej developerům. Část pozemků ve vlastnictví státu je pro jiného vlastníka, než je Sportovní areál Harrachov, (SAH) bezcenná. Dokud se nevyřeší jejich vlastnictví, nebude možné realizovat větší investice do modernizace areálu. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci České unie sportu (ČUS) a SAH.

Podle Miroslava Jansty, který vede ČUS, je cíl lobbistů, kteří postupují proti SAH jasný - když nezískali majoritu ve skiareálech ve Špindlerově Mlýně a v Peci pod Sněžkou, snaží se získat právě pozemky v Harrachově. "Jsou také zřejmě motivem města Harrachova či paní starostky pro nelogické jednání, kterým poškozuje zájmy SAH i obyvatelů a podnikatelských subjektů v Harrachově - jejich získání by totiž mohlo být zajímavé pro následný odprodej developerům," řekl předseda unie.

Podle unie jde o jediné skutečně lukrativní pozemky ve skiareálu, které vlastní už 30 let SAH a nacházejí se v blízkosti dojezdu u sjezdovky a spodní stanice lanové dráhy Alfa. Jsou to necelé dva hektary, na kterých chce Sportovní areál Harrachov v budoucnu postavit hotel a zázemí pro lyžaře.

Negativní roli sehrává podle Jansty i město Harrachov. Tvrdí, že starostka Eva Zbrojová (Starostové pro Liberecký kraj) a na ni napojené neprůhledné podnikatelské subjekty po celou dobu vyjednávání postupuje v rozporu se soudní judikaturou a zajištěním funkčního celku. "Nejdřív chtěla pozemky získat bezúplatně, pak část pozemků za jednu korunu a následně je odkoupit za 40 milionů korun. Lobbuje a postupuje proti zájmům SAH a znehodnocuje tak nejen podíl města, které je rovněž akcionářem SAH, ale poškozuje i ostatní akcionáře," uvedla v tiskové zprávě unie.

Zbrojová důrazně odmítá, že by na ni byly napojené nějaké podnikatelské skupiny. "Pracuji sedmým rokem v zájmu města a určitě nejdu proti sportovnímu areálu. Nemám pro to jediný důvod," řekla dnes ČTK. Pro město je podle ní důležité, aby areál fungoval, provozovat ho ale nechce. "Pokud jsem v posledních dvou letech projevovala zájem o to, aby město získalo pozemky do svého vlastnictví, tak jsem tím pouze podpořila to, že by si do budoucna mohlo tímto způsobem navyšovat rozpočet," dodala.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na žádost ministra financí Andreje Babiše (ANO) v lednu prodej části státních pozemků pod sjezdovkami zastavil a připravuje výběrové řízení na nového majitele podle výše nabízené ceny. Starostka s tímto způsobem prodeje nesouhlasí. "Pak by se skutečně mohlo stát, že by mohlo dojít k nějakému spekulativnímu prodeji," uvedla. Město podle ní nabídku do soutěže podávat nebude.

Státní pozemky, na nichž jsou dvě třetiny skiareálu, měl získat za 56,5 milionu korun provozovatel krkonošského střediska, Sportovní areál Harrachov. Původní posudek, který si nechal vypracovat majetkový úřad, pozemky podle dřívějších informací Mladé fronty DNES ohodnotil na 78 milionů korun.

Babiš prý chce vyvrátit pochybnosti, na něž média v posledních dnech poukazovala. ČT v pořadu Reportéři nedávno uvedla, že pokud by ministerstvo životního prostředí obchod schválilo, zajistilo by to novému majiteli vysoké zisky. ČUS i SAH označily informace médií za lživé a zavádějící.

Vedení SAH rozhodnutí Babiše udivilo. Případný prodej někomu jinému považuje za nepřípustný. "V rámci judikátu Ústavního soudu jsme totiž jediným subjektem, který může pozemky od státu koupit, vzhledem k tomu, že jsou součástí funkčního celku a případný prodej třetí osobě by významně omezil možnost investovat a rozvíjet tak nejen areál, ale cestovní ruch v Harrachově," uvedl dříve předseda představenstva SAH Marek Hájek. Podle unie jsou pozemky pro jiného vlastníka bezcenné, protože na nich jsou stavby či lanovky vlastněné právě SAH a jsou zatížené věcnými břemeny ve prospěch SAH.

ČUS je hlavním akcionářem Sportovního areálu Harrachov (56,5 pct), Svaz lyžařů má 37,6 procenta, město Harrachov čtyři procenta a společnost Sportlease 1,9 procenta.

Skiareál Š. Mlýn loni vydělal 39 milionů, Ski Pec 12 milionů Kč

Skiareál Špindlerův Mlýn v Krkonoších loni vykázal zisk 38,9 milionu korun, zhruba stejně jako v roce 2015. Za poslední tři roky klesla zadluženost areálu 22krát a investice vzrostly 5,5krát. Skiareál Ski Pec loni vydělal 11,9 milionu korun, meziročně také zhruba stejně. Zadluženost se snížila 25krát. Odhadovaná cena obou areálů je nyní 882 milionů korun. Před šesti lety byly i s Harrachovem oceněny na 240 milionů Kč. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila na dnešní tiskové konferenci Česká unie sportu.

Unie podle předsedy Miroslava Jansty nyní zahájí jednání o prodloužení pronájmu obou areálů stávajícím nájemcům - společnostem Melida a Mega Plus. "Oni samozřejmě budou chtít dál investovat ještě ve větší míře... Zahájíme jednání o pronájmu na delší dobu, protože oni potřebují si na ty investice zpátky vydělat," dodal Jansta.

Melida investovala do skiareálu ve Špindlerově mlýně od roku 2013 celkem 470 milionů korun. Nájemce se zavázal po roce 2012 investovat za 20 let do areálu minimálně 800 milionů Kč. "Přičemž s ohledem na nynější investice je předpoklad, že budou mnohem vyšší," uvedla unie. V případě společnosti Mega Plus byl závazek 350 milionů za stejnou dobu. Za roky 2013 až 2016 dosáhly investice firmy Mega plus celkem 95 milionů korun.

V Peci se nyní připravuje výstavba tří parkovacích domů, chystá se i další lanovka. "V současné době plánujeme výstavbu lanovky na Javoru, která by měla nahradit stávající dva lyžařské vleky. Zároveň dnes jsem obdržel územní rozhodnutí na výstavbu nové sjezdovky z Javoru směrem do Javořího dolu společně s lyžařským vlekem a technickým zasněžováním," uvedl Petr Hynek ze společnosti Mega plus.

O pronájmu obou skiareálů rozhodl ČUS (tehdy ČSTV) v roce 2012. Podobný model však nebyl realizován ve středisku Harrachov. "Areál v Harrachově jsme nepronajali i proto, aby v něm zůstal prostor pro mládežnický, výkonnostní a vrcholový sport a také z důvodu diverzifikace rizik," dodal Jansta.

Zisky Skiareálu Špindlerův mlýn v letech 2008 až 2011 a 2013 až 2016:

Rok Zisk (tis. Kč) 2008 49.426 2009 26.709 2010 34.216 2011 27.307 2013 31.895 2014 38.485 2015 38.848 2016 38.939

zdroj: ČUS