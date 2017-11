Praha - Ministerstvo školství při rozdělování dotací na sport zvýhodňovalo Český olympijský výbor, uvedli na dnešní konferenci o financování sportu zástupci České unie sportu. Předseda ČUS Miroslav Jansta tvrdí, že ČOV neprávem dostal mimořádnou dotaci 76 milionů korun mimo dotační programy a měl i jiné výhody. ČOV uvedl, že zmiňovaných 76 milionů korun potřeboval na aktivity spojené s účastí na soutěžích a přípravu olympioniků.

Na konferenci, kterou vedle ČUS pořádalo také Sdružení sportovních svazů ČR, se mimo jiné hodnotila kritická situace ve financování sportu v letošním roce. "Byl zvýhodněn jeden spolek. Olympijský výbor dostal v květnu 76 milionů na výjimku paní ministryně v době, kdy celé sportovní prostředí nemělo peníze," řekl Jansta.

Člen výkonného výboru ČUS Michal Kraus má podezření, že při přípravě této dotace byly porušeny všechny zásady. "Tato dotace může být poskytována v případech hodných zvláštního zřetele. Bohužel jsem nenašel v těch 76 milionech cokoliv, co by bylo hodné zvláštního zřetele," řekl.

Ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi v reakci pro ČTK uvedl, že úkolem ČOV je mimo jiné zabezpečit účast sportovců na olympijských hrách a připravit jim co nejlepší podmínky pro přípravu. "Zmiňované peníze z MŠMT jsme použili na účast sportovců na letních a zimních Evropských olympijských hrách mládeže, na Světových hrách, na platby spojené s účastí českého týmu na zimních olympijských hrách v únoru 2018 a na přípravu reprezentantů na ZOH v Pchjongčchangu," řekl Alföldi.

Předseda Sdružení sportovních klubů ČR Zdeněk Ertl ale zpochybnil, že by ČOV měl čerpat státní dotace na přípravu reprezentantů. "Podle zákona je reprezentace věc sportovních svazů, ne olympijského výboru. Pokud jdou peníze na reprezentaci na olympijský výbor, tak je to prostě špatně. Pokud někdo dělá činnosti, které mu nepřináleží, tak je to taky špatně," prohlásil.

Ministerstvo podle něj rozdíl mezi úkoly různých sportovních organizací nerespektuje. Kraus uvedl, že úřad nerespektoval ani schválená kritéria u programu III na činnost sportovních střešních organizací. "Z těch vyplývalo, že Česká unie sportu jako největší spolek měla dostat zhruba čtyřnásobek toho, co dostal Sokol, a Český olympijský výbor by podle těch původních kritérií z tohoto programu nedostal vůbec nic," řekl.

Úřednice ministerstva ale navrhla rozdělení peněz, které podle Krause ČOV zvýhodnilo. "Situace byla taková, že olympijský výbor dostal nejvíc, a Sokol s Českou unií sportu dostaly zhruba o dvanáct milionů méně a dostaly stejně," popisoval Kraus. Když na toto údajné pochybení upozornili představitelé ČUS tehdejší náměstkyni Kratochvílovou, vznikla z toho dotační kauza. Policie to vnímala jako protiprávní ovlivňování.

Peníze pak byly rozděleny jinak a ČOV se v dané kauze ocitl mezi poškozenými. "V současné době posuzujeme, zda a případně jak vysoká nám byla způsobena újma. Chápeme, že pro Českou unii sportu situace není snadná, a věříme, že se co nejdřív vyřeší," uvedl dnes Alföldi.

Jansta, který stejně jako ČUS patří mezi obviněné, celý problém kolem programu III klade za vinu Českému olympijskému výboru. Kritizoval i jednání jeho předsedy Jiřího Kejvala. "Chování Jiřího Kejvala je pro mě jedno z největších životních zklamání. Jeho chování po tom, kdy nám bylo sděleno obvinění, je neomluvitelné," dodal, ale víc tuto záležitost rozebírat nechtěl.