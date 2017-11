Praha - Příští týdny mohou změnit český curling. Od soboty se týmy skipů Anny Kubeškové a Jiřího Snítila zúčastní mistrovství Evropy a poté absolvují dodatečnou olympijskou kvalifikaci, jež se uskuteční v Plzni od 5. do 10. prosince. Čeští reprezentanti myslí na premiérovou účast na hrách pod pěti kruhy.

"Olympiáda by curlingu moc pomohla. Lidé by se o naši hru zajímali mnohem víc a mnohem víc dětí by si curling chtělo zkusit. Už v minulosti byl o curling po olympiádě zájem, a to přesto, že tam české týmy nestartovaly," řekla Kubešková.

Testem výkonnosti před bojem o olympiádu bude evropský šampionát ve švýcarském St. Gallenu. Zatímco ženy jsou v elitní divizi A, muži se pokusí postoupit z béčka mezi nejlepší a oba celky si chtějí zajistit start na mistrovství světa.

"Cílem je primárně se udržet v áčku, být do sedmého místa a kvalifikovat se tak na svět. Zkusíme zopakovat loňský rok a případně se dostat výš," řekla Kubešková, která na minulém mistrovství Evropy skončila se svými parťačkami čtvrtá.

Na reprezentační scénu se po dvouleté odmlce vrací výběr skipa Snítila. Tým, který získal před pět lety první českou medaili na ME díky třetí příčce, chce především zajistit Česku návrat do divizi A. "Účast v béčku ale neznamená, že to bude jednoduché a soupeři budou slabí," řekl hráč Lukáš Klíma.

Jelikož jsou muži v nižší výkonností skupině, musí k cestě na MS do Las Vegas divizi B ovládnout a zvládnout dvojzápas s osmým celkem z áčka.

"Základním cílem je získat místo na mistrovství světa, ale Evropa je rovněž důležitá, protože se koná krátce před olympijskou kvalifikací a je to šance otestovat síly a jaký jsme udělali pokrok," řekl kanadský kouč českých týmů Brad Askew.

Evropský turnaj bude pro reprezentanty testem formy, ale rozhodně nechtějí šampionát brát jako druhořadý. "Bavíme se o budoucnosti českého curlingu, aby se v příštím olympijském cyklu nemusela hrát kvalifikace, ale postoupilo se přímo, a k tomu jsou nezbytné body z mistrovství světa. Evropu nepodceníme," řekl Snítil.

Kvalifikace o olympijské hry se bude hrát na plzeňském stadionu Košutka a curleři doufají v podporu domácího publika. "Pro mě osobně to je velká výzva, protože za čtrnáct let reprezentace jsem doma ještě nehrál," uvedl Snítil. "Jsem zvědavá, jak to na nás zapůsobí, protože jsme něco podobného nezažily," řekla Kubešková.

Žádný český curlingový tým se ještě na olympiádu nekvalifikoval. Před čtyřmi lety měl Snítil hry v Soči na dosah, ale oba zápasy o postup prohrál.