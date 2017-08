Zlín - Zlínský kraj chce více motivovat myslivce k odstřelu divočáků v okrese Zlín, mimo ohnisko nákazy, kde je lov černé zvěře kvůli africkému moru prasat zakázaný. Myslivci mají podle hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) dostat vyšší zástřelné. Ulovená zvířata, která nejsou nakažena africkým morem prasat, by také mohli konzumovat, což nyní nelze. Čunek dnes ČTK řekl, že o myslivcích bude ve čtvrtek jednat s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL).

Myslivci na Zlínsku nyní mohou divočáky střílet pouze za splnění přísných podmínek. K odlovu a následné likvidaci černé zvěře musejí využívat ochranné obleky, dezinfekční prostředky a kafilérní boxy. Vše si platí sami, náklady jim mají být proplaceny až zpětně. "Finanční vstup každého myslivce je vysoký," uvedl předseda Okresního mysliveckého spolku ve Zlíně Zdeněk Hluštík.

I když testy prokážou, že ulovené prase nemá africký mor, putuje do kafilerie. Také proto bylo na Zlínsku zatím uloveno pouze 28 divočáků. "Myslivci z toho opravdu nic nemají. My zřejmě po dohodě se Státní veterinární správou určíme, že i oni si ta prasata budou moci nechat. Pan ministr přijde s řešením, které jsme spolu projednávali v pátek, že by ministerstvo zřejmě dodalo nebo proplatilo mrazicí boxy, které by si myslivecká sdružení umístila kde potřebují, a uchovávala tam prasata do doby, než se zjistí, zda nakažená jsou, nebo nejsou," řekl Čunek.

S Jurečkou chce probrat i možnost navýšení zástřelného na Zlínsku. Myslivci zde za každého uloveného divočáka mají zatím přislíbených 1000 korun. Podle Hluštíka by chystané změny mohly ke zvýšení počtu odstřelů divočáků přispět.

Koncem týdne podle Čunka poprvé vzlétne dron, který bude nejspíše v šestidenním cyklu mapovat ohnisko nákazy o rozloze asi 40 kilometrů čtverečních. "Budeme fotit zamořené území a vyhodnocovat úbytek prasat. Chceme, aby v něm vyhynula co nejrychleji všechna," řekl Čunek.

Do ohniska nákazy nesmějí vstupovat lidé se psy a dalšími domácími zvířaty. Zemědělci mají zákaz na 115,5 hektarech půdy sklízet úrodu. Dostatek potravy má divočáky udržet v zamořené oblasti a zabránit šíření choroby. O víkendu byla dokončena také instalace zhruba 12 kilometrů dlouhého elektrického ohradníku, který má spolu s už dříve osazenými pachovými ohradníky zamezit migraci divočáků.

Myslivci v oblasti intenzivního odlovu ve Zlínském kraji a okolních regionech odlovili od 17. července 1379 divočáků, řekl dnes ČTK mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Stát nařídil intenzivní odlov ve snaze zabránit rozšíření afrického moru prasat. Mimo zamořené území chorobu veterináři nezjistili, v zamořené oblasti nemoc potvrdili u 82 divočáků ze 144 uhynulých. Na výsledky vyšetření čeká šest vzorků. Nejvíc divočáků, 345, bylo podle Vorlíčka odstřeleno na Kroměřížsku.

První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína. Chorobu přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečná.