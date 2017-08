Praha - Letošní sezona je pro elitní český čtyřkajak ve znamení změn. Nově se začal soustředit na trať 500 metrů a bronzovou posádku z olympijských her v Riu de Janeiro opustili Josef Dostál a Lukáš Trefil, místo nichž přišli k Danielu Havlovi s Janem Štěrbou Jakub Špicar a Radek Šlouf. K poslední změně došlo krátce před mistrovstvím světa, které se příští týden uskuteční v Račicích: na poslední čtvrtou pozici se místo Štěrby posunul Šlouf.

"Na trénincích po mistrovství Evropy jsme s trenérem vyhodnotili, že Radkův timing záběrů je malinko rychlejší než můj a loď malinko žene dopředu ze své pozice. Tak jsme si řekli, že to zkusíme na jednom tréninku přehodit. A shodli jsme se, že to vypadá dobře. Loď se posouvá dopředu a záběr je klidný," popsal změnu Štěrba, který jako čtvrtý člen posádky jezdil řadu let.

Pro Šloufa však posun novinkou nebyl. Na čtvrté pozici jezdil dříve, naposledy v reprezentační posádce do 23 let. "A cítím se tam lépe," přiznal Šlouf. "Vše se ale stejně ukáže až v závodě. Věříme však, že to bude dobré," řekl Štěrba.

Čtyřkajak patřil v posledních letech vždy mezi česká medailová želízka na vrcholných akcích. Stejně jako soupeři se však Štěrba a spol. museli vyrovnat s rozhodnutím Mezinárodní kanoistické federace, která se rozhodla místo kilometru preferovat na olympiádě pětistovku. Trať se tak stala více sprinterská.

"Kdybychom navázali na výkonnost z průběhu sezony, kdy jsme se pohybovali na třetím čtvrtém místě, tak bychom byli spokojeni. Osobně bych bral finále a umístění v šestce v nové olympijské disciplíně za velký úspěch," řekl Štěrba k ambicím na severu Čech.

Na start v domácím prostředí se členové posádky těší. "Pro nás je to mistrovství světa jako každé jiné. To, že jsme doma, pro nás může být výhoda. Odpadne stres s dopravou, můžeme být do poslední chvíle na pokoji. Navíc to na závodišti dokonale známe," uvedl Havel, který bude stejně jako další reprezentanti bydlet přímo v areálu Labe arény.