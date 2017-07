Vnorovy (Hodonínsko) - Čtyři lidé zemřeli dnes po poledni při čelním střetu dvou osobních vozů u Vnorov na Hodonínsku. Pro zraněnou ženu přiletěl vrtulník. ČTK to řekla mluvčí záchranné služby Hedvika Kropáčková. Silnice číslo 55 byla v místě nehody uzavřená asi čtyři hodiny. Příčinu nehody policie vyšetřuje.

Ženu s mnohočetným poraněným přepravil vrtulník do brněnské nemocnice, uvedla Kropáčková. V místě měla záchranná služba kromě vrtulníku i dvě pozemní posádky. Mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára napsal ČTK v textové zprávě, že žena má středně těžké poranění pánve.

Nehoda se stala kolem 13:30. "Jde o čelní střet dvou vozů," řekla ČTK mluvčí policie Štěpánka Komárová. V místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.

"Jedním z vozidel je Renault Clio, s rakouskou poznávací značkou. Řídil ho ale náš občan," uvedla Komárová. Podle policie šlo o třiadvacetiletého muže. Policie se kvůli zahraniční poznávací značce původně domnívala, že jde o cizince. Ve druhém voze Ford Fiesta cestovali čtyři lidé ve věku 64 až 74 let, dva muži a dvě ženy. Do nemocnice záchranáři přepravili čtyřiašedesátiletou ženu. Příčinu nehody policie vyšetřuje. Podle mluvčí mohlo jít například o technickou závadu, únavu nebo zdravotní indispozici.

Hasiči podle mluvčího Davida Jirouše vyslali na místo 25 lidí. "Vyprošťovali jsme čtyři lidi, jednoho člověka jsme se snažili oživit, ale nepodařilo se to. Lékař u čtyř lidí konstatoval exitus," řekl mluvčí.

Nehoda se stala u mostu přes Veličku. Jedno auto skončilo po nehodě na střeše. Dopravu policisté odkláněli přes Bzenec, silnici zprůjezdnili podle mluvčí Komárové kolem 17:30.

První prázdninový víkend včetně pátku má 8 obětí dopravních nehod

Od pátku zemřelo při nehodách na českých silnicích zatím osm lidí. První prázdninový víkend včetně pátku si tak vyžádal o dvě oběti méně než loni. Na dotaz ČTK to dnes uvedl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Ještě do dnešního poledne to vypadalo, že statistiky budou ještě příznivější. Kolem 13:30 se ale u Vnorov na Hodonínsku střetly čelně dva osobní vozy. Nehodu nepřežily čtyři starší lidé a jednu ženu s mnohočetným poraněným transportoval vrtulník do nemocnice.

V předchozích dvou dnech si nehody vyžádaly po dvou obětech. V pátek zemřel na Děčínsku řidič osobního automobilu po střetu s dodávkou a na Brněnsku dvaadvacetiletý motorkář. V sobotu ráno zahynul u obce Blanice na Strakonicku devatenáctiletý mladík. Ležel na vozovce, kde ho přejel automobil. Odpoledne pak při srážce dvou osobních vozů u Zašové na Vsetínsku byli zraněni tři lidé, jedna žena po převozu do nemocnice zraněním podlehla.

Řada lidí utrpěla při nehodách v posledních třech dnech i vážná či lehká zranění. Policie v souvislosti s odjezdy na dovolenou doporučuje řidičům, aby vyjížděli na cestu nejen odpočinutí, ale také s větší časovou rezervou. V silném provozu na začátku prázdnin se totiž v důsledku omezení, ať už kvůli nehodě či stavebním omezením, často tvoří kolony.

V sobotu například komplikovala provoz na D1 srážka dvou vojenských vozidel, které byly součástí amerického konvoje. Nehoda se obešla bez zranění, ve směru na Brno se ale vytvořila asi šestikilometrová kolona. Dlouhé kolony způsobila v pátek také hromadná nehoda šesti aut na 18. kilometru Pražského okruhu.