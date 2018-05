Praha - Zhruba čtvrtina Čechů si plete hybridní auto s elektromobilem, sedm procent si myslí, že hybridní auto jezdí na souši i po vodě. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS mezi 1000 respondenty v ČR.

Povědomí o hybridních vozech se ale pomalu zvyšuje. Dvě třetiny lidí ví, že hybridní pohon je založen na kombinaci elektromotoru s benzínovým motorem a že se hybridy samy dobíjejí při brzdění a není nutné je už nijak dál dobíjet. Jasno v definici hybridního auta mají více muži než ženy.

Více než třetina dotázaných by u svého příštího vozu již zvolila hybridní pohon. Přes 80 procent lidí si přeje, aby stát víc dohlížel na to, jaká auta v Česku jezdí. Podle 43 procent by měly úřady usilovat o snížení počtu aut s vyšším objemem emisí. Nákup a provoz vozů s alternativním pohonem by podle nich měly podpořit omezení pro technicky a emisně nevyhovující vozy.

Více než polovina lidí se domnívá, že nejnižší servisní náklady má auto s benzínovým pohonem. Třetina oslovených za auto s nejnižšími náklady na servis považuje hybrid. K benzínovému pohonu se přiklání dvě třetiny mužů a téměř polovina žen. S rostoucí velikostí obce se mírně zvyšují preference hybridního pohonu a klesá obliba benzínu.

"Alternativní pohony mají v celé řadě zemí silnou podporu státu a společnosti. Města jako Paříž, Madrid nebo Athény se do roku 2025 zavázaly úplně zakázat vjezd dieselů a nedávné rozhodnutí spolkového soudu v Lipsku ukazuje, že v Německu tato situace nastane pravděpodobně ještě dříve. Změny k lepšímu přicházejí i v ČR díky tomu, že ministerstvo životního prostředí zařadilo hybridní pohon jednoznačně mezi podporované alternativy. Řidiči v Česku si už dnes mohou pořídit hybridní vůz za stejnou cenu, či dokonce levněji než benzínové auto," uvedl ředitel českého zastoupení Toyoty a Lexusu Martin Peleška.

Podle 71 procent dotázaných budou dieselová auta v budoucnu nahrazena ekologičtějšími vozy. Více než polovina je ale toho názoru, že to bude trvat desetiletí. Trh s firemními vozy v zahraničí začíná přehodnocovat dieselovou technologii. Podle výsledků průzkumu britské RAC Business 62 procent oslovených firem do 500 zaměstnanců zvažuje, že ze svého vozového parku stáhne automobily poháněné naftou.