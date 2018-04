Praha - Prvním pohárovým soubojem starých známých z anglické ligy mezi Liverpoolem a Manchesterem City a zápasem Barcelony s AS Řím, kde působí i český útočník Patrik Schick, bude ve středu pokračovat čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů.

Barcelonu čeká rekordní jedenácté čtvrtfinále za sebou, ale před rokem v něm nestačila na Juventus. Tentokrát je však katalánský celek jasným favoritem, navíc i proto, že v sobotu se do jeho sestavy vrátila největší hvězda Lionel Messi. Argentinský střelec po dvoutýdenní pauze nastoupil proti Seville a 36. gólem v sezoně zajistil remízu 2:2.

"Nejsme favorit a moc dobře si to uvědomujeme. Vždyť nastoupíme proti nejlepšímu z nejlepších," řekl útočník AS Řím Stephan El Shaarawy. "Barcelona je bez Messiho jiný tým, ale i když ho dokážete ubránit, tak je tam deset dalších, co vám můžou ublížit," přidal stoper Kostas Manolas.

"Je velký rozdíl nastoupit s Messim, nebo bez něj. To by zasáhlo každý tým," přidal trenér Barcelony Ernesto Valverde. "Je to velmi důležitý hráč, protože každým dotykem s míčem dokáže změnit zápas. Ještě uvidíme, jak na tom bude, ale myslím, že na středu by měl být připraven," dodal.

Vyrovnanější bitvu by měl přinést souboj Manchesteru City s domácím Liverpoolem, který zatím jako jediný dokázal v anglické lize suverénního lídra porazit. "Kdybych se mohl dívat doma na televizi, tak tenhle zápas bych si vybral. Bude hořet tráva," řekl trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

Liverpool v polovině ledna porazil City 4:3, předtím ale v Manchesteru utrpěl debakl 0:5. "Bude to těžké. Před prvním zápasem jsme nečekali, že dostaneme pět gólů. Stejně jako před druhým jsme nečekali, že vyhrajeme 4:3. Ale aspoň víme, že máme šanci," prohlásil.

"Při zápase jsme jim byli vyrovnaným soupeřem, oni však vysokou úroveň dokázali udržet delší dobu. Proto mají o 18 bodů víc než my. Takže soupeře respektuji, ale současně vím, že ve středečním zápase zrovna tohle bude hrát pramalou roli. Takže nejsme bez šance," dodal Klopp před prvním soubojem obou týmů v pohárové Evropě.

Liverpool bude spoléhat na oslnivou formu Mohameda Salaha, který v probíhající sezoně dal 37 branek, zatímco Roberto Firmino a Saido Mané přidali dohromady dalších 38. "Tahle trojka je nezastavitelná, prostě fantastická," řekl kouč City Pep Guardiola.

"Navíc hra, kterou předvádí Liverpool, je pro nás velmi nepříjemná. A musíme se také připravit na atmosféru na Anfieldu," uvedl španělský kouč. "Naposledy jsme se jí nechali strhnout a ztratili jsme kontrolu na zápasem," připomněl ligovou prohru 3:4.