Melbourne - Čtyři tenistky Karolína Plíšková, Barbora Strýcová, Lucie Šafářová i Markéta Vondroušová a Tomáš Berdych s Jiřím Veselým zvládli své zápasy 1. kola Australian Open. V Melbourne se s dvouhrou naopak rozloučily po třísetových prohrách Petra Kvitová a Kristýna Plíšková.

Šestá nasazená Karolína Plíšková porazila na centrálním dvorci Roda Lavera Veronicu Cepedeovou z Paraguaye 6:3 a 6:4. Pokud by úvodní grandslam sezony vyhrála, má teoretickou naději, že se znovu stane světovou jedničkou.

Strýcová si poradila s Američankou Kristie Ahnovou 6:1, 7:5, Šafářová s domácí Ajlou Tomljanovicovou, hrající na divokou kartu, 7:5, 6:3 a Vondroušová při premiéře v hlavní soutěži porazila Japonku Kurumi Naraovou 7:5 a 6:4.

V českém duelu mezi muži uspěl Veselý, který zdolal kvalifikanta Václava Šafránka 6:4, 6:3, 6:3. Berdych už za umělého osvětlení přehrál nebezpečného mladého Australana Alexe De Minaura; osmnáctiletého domácího tenistu vyřadil po setech 6:3, 3:6, 6:0 a 6:1.

"Hodně jsem o něm slyšel a na svůj věk je impozantní. Nebyl to jednoduchý los na první kolo, ale vytáhl jsem skvělý, ne to ne, ale docela dobrý tenis," řekl Berdych na kurtu. "Pár jeho zápasů v televizi jsem viděl, abych byl připravený a myslím, že jsem byl."

Těsně před Berdychem prohrála Kristýna Plíšková s dvojnásobnou semifinalistou turnaje Polkou Agnieszkou Radwaňskou 6:2, 3:6 a 2:6.

Kvitová, která loni musela turnaj vynechat, protože léčila pořezané prsty levé ruky z přepadení, odehrála téměř tříhodinovou bitvu s Němkou Andreou Petkovicovou. Ve třetí sadě česká tenistka srovnala z 0:4 na 4:4, v desáté hře odvrátila tři mečboly, pak dvakrát neúspěšně podávala na vítězství a nakonec prohrála 3:6, 6:4 a 8:10.

Karolína Plíšková si pomohla sedmi esy a komplikace měla jen v závěru utkání. "Bylo to takové protrpěné, ale doufám, že se budu příště cítit trochu líp. Servis mi moc nefungoval, pár es sice bylo, ale skoro všechno jsem si jinak uhrála přes výměny," hodnotila pro servery iDnes, Tenisový svět a Radiožurnál. Její další soupeřkou bude Brazilka Beatriz Haddadová Maiaová (71. v žebříčku WTA).

Strýcová bude hrát druhé kolo se Španělkou Larou Arruabarrenaovou (84.), Šafářovou čeká Sorana Cirsteaová z Rumunska (37.) a levou rukou hrající Vondroušová se utká s osmou nasazenou Caroline Garciaovou z Francie.

Berdych bude ve čtvrtek hrát se Španělem Guillermem Garcíou-Lópezem. Veselý, který v Melbourne vyhrál juniorku, nyní přešel mezi muži první kolo poprvé a až na pátý pokus. Ve 2. kole se střetne s Adrianem Mannarinem z Francie.

Obhájce titulu Švýcar Roger Federer vstoupil do turnaje v klidu. Druhý nasazený porazil bez problémů Slovince Aljaze Bedeneho 6:3, 6:4 a 6:3. Nezaváhala ani žádná z favoritek. Postoupily světová jednička Rumunka Simona Halepová, Britka Johanna Kontaová, Ruska Maria Šarapovová či Němka Angelique Kerberová.

První zápas po půl roce úspěšně zvládl Novak Djokovič. Šestinásobný šampion Australian Open, jenž před pauzou vynucenou problémy s loktem hrál naposledy Wimbledon a na návrat se připravoval i pod trenérským vedením Radka Štěpánka, nedal šanci Donaldovi Youngovi z USA. Ztratil s ním jen sedm gamů.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open

(tvrdý povrch, dotace 55 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Veselý - Šafránek (oba ČR) 6:4, 6:3, 6:3, Berdych (19-ČR) - De Minaur (Austr.) 6:3, 3:6, 6:0, 6:1, Federer (2-Švýc.) - Bedene (Slovin.) 6:3, 6:4, 6:3 A. Zverev (4-Něm.) - Fabbiano (It.) 6:1, 7:6 (7:5), 7:5, Goffin (7-Belg.) - Bachinger (Něm.) 6:7 (3:7), 6:3, 6:2, 6:4, Wawrinka (9-Švýc.) - Berankis (Lit.) 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (7:2), Querrey (13-USA) - F. López (Šp.) 6:3, 6:4, 6:2, Djokovič (14-Srb.) - Young (USA) 6:1, 6:2, 6:4, Verdasco (Šp.) - Bautista (20-Šp.) 6:1, 7:5, 7:5, Ramos (21-Šp.) - Donaldson (USA) 6:2, 6:3, 6:4, Lacko (SR) - Raonic (22-Kan.) 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:4), Fognini (25-It.) - Zeballos (Arg.) 6:4, 6:4, 7:5, Mannarino (26-Fr.) - Berrettini (It.) 6:4, 6:4, 6:4, Gasquet (29-Fr.) - Kavčič (Slovin.) 6:1, 6:4, 7:5, Čong Hjon (Korea) - M. Zverev (32-Něm.) 6:2, 4:1 skreč, Monfils (Fr.) - Munar (Šp.) 6:3, 7:6 (7:5), 6:4, Kudla - Johnson (oba USA) 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:3), 6:2, Smyczek (USA) - Popyrin (Austr.) 6:3, 6:7 (14:16), 6:3, 6:3, Medveděv (Rus.) - Kokkinakis (Austr.) 6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (10:8), 6:4, García-López (Šp.) - Paire (Fr.) 6:0, 6:7 (4:7), 6:1, 6:4, Chačanov (Rus.) - Polansky (Kan.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 6:4, Donskoj (Rus.) - Mayer (Něm.) 6:4, 6:4, 6:4, Gojowczyk (Něm.) - Kukuškin (Kaz.) 6:3, 6:3, 6:1, Marterer - Stebe (oba Něm.) 6:0, 6:3, 6:4, Kicker (Arg.) - Thompson (Austr.) 6:3, ,6:1, 4:6, 3:6, 6:3, Fucsovics (Maď.) - Albot (Mold.) 6:2, 6:3, 4:6, 7:5, Benneteau (Fr.) - Daniel (Jap.) 6:7 (6:8), 7:6 (7:0), 6:4, 6:1, Sonego (It.) - Haase (Niz.) 6:3, 7:5, 6:7 (6:8), 7:5, Struff (Něm.) - Kwon Sun-u (Korea) 6:1, 6:2, 6:4, Sandgren (USA) - Chardy (Fr.) 6:4, 7:6 (7:2), 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (6-ČR) - Cepedeová (Parag.) 6:3, 6:4, Strýcová (20-ČR).- Ahnová (USA) 6:1, 7:5, Šafářová (29-ČR) - Tomljanovicová (Austr.) 7:5, 6:3, Vondroušová (ČR) - Naraová (Jap.) 7:5, 6:4, Petkovicová (Něm.) - Kvitová (27-ČR) 6:3, 4:6, 10:8, A. Radwaňská (26-Pol.) - Kristýna Plíšková (ČR) 2:6, 6:3, 6:2, Halepová (1-Rum.) - Aiavaová (Austr.) 7:6 (7:5), 6:1, Muguruzaová (3-Šp.) - Ponchetová (Fr.) 6:4, 6:3, Ósakaová (Jap.) - Kučová (SR) 7:5, 6:2, Garciaová (8-Fr.) - Witthöftová (Něm.) 7:5, 6:3, Kontaová (9-Brit.) - Brengleová (USA) 6:3, 6:1, Sevastovová (14-Lot.) - Lepchenková (USA) 3:6, 6:3, 6:2, Vesninová (16-Rus.) - Džabúrová (Tun.) 6:3, 6:4, Keysová (17-USA) - Wang Čchiang (Čína) 6:1, 7:5, Kerberová (21-Něm.) - Friedsamová (Něm.) 6:0, 6:4, Lučičová-Baroniová (28-Chorv.) - Rogersová (USA) 7:6 (8:6), 5:7, 6:2, Šarapovová (Rus.) - Mariaová (Něm.) 6:1, 6:4, Bouchardová (Kan.) - Dodinová (Fr.) 6:3, 7:6 (7:5), Haddadová Maiaová (Braz.) - Cabreraová (Austr.7:6 (7:3), 6:4, Vekičová (Chorv.) - Hibinová (Jap.) 7:5, 6:3, Peraová (USA) - Blinkovová (Rus.) 6:2, 6:2, Cirsteaová (Rum.) - Dijasová (Kaz.) 5:7, 6:4, 6:3, Sasnovičová (Běl.) - McHaleová (USA) 6:3, 6:2, Arruabarrenaová (Šp.) - Hogenkampová (Niz.) 6:1, 6:2, Davisová (USA) - Čepelová (SR) 6:7 (4:7), 6:3, 6:1.