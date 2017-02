Praha - Pražští kriminalisté zadrželi čtyři muže, kteří podle policie podvodem získávali přístupová hesla k bankovním účtům. Z nich pak vybrali nejméně osm milionů korun, okradených lidí jsou desítky z celé České republiky. Na policejním webu to dnes oznámil mluvčí pražské policie Jan Daněk. Škoda i počet poškozených se podle něj s velkou pravděpodobností zvýší.

Čtveřice podezřelých ve věku 18 až 20 let je stíhána pro podvod, padělání a pozměňování platebního prostředku, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a pro opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému. Mužům hrozí až 12 let vězení, dva z nich soud poslal do vazby. "Počet obviněných také pravděpodobně nebude konečný, jelikož kriminalisté na případu neustále pracují a zjišťují nové skutečnosti," doplnil mluvčí.

Obvinění s různými smyšlenkami získávali od majitelů účtů přístupová hesla k internetovému bankovnictví a z účtů pak převáděli peníze, které s využitím nastrčených lidí vybírali z bankomatů. Významnou roli v případu tak podle Daňka hrála neopatrnost vlastníků účtů.

Kriminalisté z oddělení informační kriminality na případu pracovali od začátku loňského roku, čtveřici podezřelých zadrželi v minulých dnech. "Zásah probíhal na osmi různých místech hlavního města a proběhlo také celkem šest domovních prohlídek," uvedl mluvčí.