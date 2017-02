Praha - Zákaz individuálních cen volání pro spotřebitele, který obsahuje návrh novely telekomunikačního zákona, by mohl vést k zakonzervování mobilních tarifů v odvětví. ČTK to dnes řekl mluvčí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Martin Drtina.

Ustanovení, na něž upozornil server iDNES.cz, obsahuje novela, kterou ve středu odeslal na vládu ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD). Operátoři by tak již nemohli ve snaze o udržení zákazníka, který chce odejít ke konkurenci, nabízet slevy nebo speciální levnější tarify.

"Návrh zakázání individuálních cen pro spotřebitele s námi nebyl konzultován a nechápeme jeho motivaci. Z našeho pohledu dochází k omezení autonomie vůle smluvních stran a k velkému nebezpečí zakonzervování cen v segmentu, kde již nyní, po protispotřebitelské novele, neprobíhá intenzivní soutěž," uvedl Drtina.

"Doplnit si chybějící kriterium Airtours rovnou zákonem je nebývalá drzost. MPO znamená Ministerstvo Pro Operátory?" uvedl k navrhovanému paragrafu na twitteru Mládkův vládní kolega, ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

"Není to pozitivní krok. Zajímalo by mě, co k tomu ministerstvo vedlo. Jediná konkurence, která na mobilním trhu trochu funguje, je vyhrožování tím, že odejdu za lepší nabídkou. Když se spotřebitel choval aktivně, mohl dostat solidnější nabídku," reagoval pro iHNed.cz právník dTestu Miloš Borovička.

O cenách mobilních dat se v posledních týdnech rozproudila na politické scéně velká debata. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) kvůli tomu minulý týden jednal se šéfem ČTÚ Jaromírem Novákem a se šéfem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Janem Rafajem. Chce zrychleně prosadit novelu, která by zvyšovala až na 50 milionů korun možné postihy, které může operátorům dát za prohřešky telekomunikační úřad. Novým deliktem by bylo nedodržování podmínek přidělení frekvence. Předloha má taky zkrátit dobu přechodu zákazníka k jinému operátorovi na deset dní.