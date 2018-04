Ostrava - Čtrnáctiletý chlapec z Ostravy nechodil dlouhodobě do školy. V posledním školním roce podle policie zameškal více než 300 hodin. Jeho rodičům za to hrozí vězení až na pět let. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Holčáková.

"Šestačtyřicetiletá žena a osmačtyřicetiletý muž jsou podezřelí, že neučinili adekvátní opatření k zajištění školní docházky a přípravy k vyučování nezletilého. Oba už v minulosti za podobné jednání přitom byli odsouzeni," řekla.

Školák podle Holčákové v aktuálním školním roce zameškal bez řádné omluvy více než 300 vyučovacích hodin. Podezřelí tak podle policie mohli ohrozit vývoj nezletilého tím, že mu umožnili vést zahálčivý způsob života a závažným způsobem tak porušili svou povinnost o něj pečovat.

"Podezřelým nyní hrozí až pětiletý trest," řekla mluvčí. K tíži jim je, že takový zločin spáchali opakovaně a dítě do školy neposílali dlouhodobě.

Kvůli dlouhodobému záškoláctví svých tří dětí skončila ve vězení jednatřicetiletá žena z Ostravy. Odsouzena už byla několikrát, podmínky ani veřejné práce jako tresty ale nefungovaly. Naposledy jí proto soud uložil nepodmíněný trest. Loni v září si žena vyslechla další obvinění. Ještě před tím, než nastoupila do vězení, její tři potomci opět nechodili do škol. Za tři měsíce zameškali bez omluvy 850 hodin.

Podobné případy policie řeší často. Rekordmankou je v tomto směru asi školačka, která ve školním roce 2008/2009 skoro nechodila do školy. Zameškala téměř 1000 hodin.

V Ostravě proto před lety vznikl u městské policie speciální tým složený z policistek, které se věnují zejména této problematice. Radnice v Břeclavi se v roce 2004 dokonce rozhodla v boji proti záškolákům přitvrdit a rodičům za neomluvené hodiny ve škole začala pozastavovat vyplácení sociálních dávek. Záškoláků přibývá pravidelně vždy v období Vánoc. Vedle toho, že si děti přivydělávají prodejem na trzích či rozdáváním letáků, soustřeďují se i v blízkosti velkých nákupních center.