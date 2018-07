Ostrava - Sto let státu zachycených očima fotoreportérů Československé, respektive České tiskového kanceláře (ČTK) představuje od dnešního dne na centrálním Masarykově náměstí v Ostravě výstava Okamžiky století. Ze zhruba sedmimilionového fotografického archivu byl ke každému roku století republiky vybrán alespoň jeden snímek, který zachycuje významnou událost nebo náladu dané doby. Výstava se připravovala necelého půl roku, řekl ČTK její spoluautor Petr Mlch. V Ostravě bude bezplatně k vidění až do 29. července.

Mlch řekl, že příprava byla náročná, vůbec nejtěžší bylo se bohatým archivem probrat. Původní koncept, že každý rok bude reprezentovat pouze jedna fotografie, se záhy ukázal jako nereálný. Nakonec výstava představuje 163 snímků, které byly zvoleny z širšího výběru zhruba 700 až 800 fotografií.

Kritériem pro výběr finálních snímků byla nejen jejich vizuální podoba, ale také důležitost události, kterou dokumentovaly. "Snažili jsme se, aby to bylo především o fotce, ale samozřejmě nešly opomenout důležité události a milníky. Sloučením těchto dvou přístupů jsme dospěli k tomu finálnímu výběru," uvedl Mlch.

Impulzem k uspořádání výstavy bylo zároveň výročí sta let od založení ČTK, která vznikla ve stejný den jako samostatné Československo. Podle Mlcha jsou reakce na výstavu pozitivní. K vidění už byla v Praze, Hradci Králové či Brně. "Veskrze si myslím, že to lidi zajímá, protože fotky prostě fungují dobře," řekl Mlch.

Podle něj výstava ukazuje řadu již z minulosti známých fotografií, ale je tam i mnoho snímků, které byly v archivu nalezeny spíše náhodně. Autorům se však pro výstavu zdály důležité. "Svižně to mapuje dějiny republiky přes objektivy fotografů ČTK, takže jsou tam ty události zpracovány reportážně," uvedl Mlch.

Osobně se domnívá, že výstava přibližuje i různé přístupy k pojetí fotografie. "Je to věc osobního názoru, ale když jsem to viděl poprvé stát, tak se mi zdá, že do toho roku padesát jsou ty fotky hezké. Pak je 40 let taková trošku nuda. Pak už se to od sametové revoluce zase kloní k nějakým lepším záležitostem," doplnil Mlch. Venkovní výstava umístěná na 30 panelech poputuje z Ostravy ještě do Plzně, Ústí nad Labem a Českých Budějovic. V říjnu, měsíci výročí, se vrátí do Prahy.