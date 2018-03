Praha - Výstavu, která v obrazech připomene celé století od vzniku Československa, připravila ze svých archivů Česká tisková kancelář (ČTK). Stejně jako společný stát Čechů a Slováků, kteří se před 25 lety rozdělili, slaví sté výročí vzniku také národní tisková agentura. Výstava dokládající prostřednictvím práce jejích reportérů zlomové chvíle dějin Československa a České republiky se jmenuje Okamžiky století a začne v neděli ve Valdštejnské zahradě v Praze.

Výstava bude později putovat po šesti městech v republice a vrátí se do Prahy v říjnu, tedy na samotné výročí založení republiky i agentury. Dnes 30 oboustranných panelů se 163 fotografiemi tvůrci instalovali do zahrady Senátu, aby při otevření zahrady po zimě byla kompletní.

Video: ČTK oslaví výstavou sto let od vzniku republiky i svého založení 29.03.2018, 17:54, autor: Tomáš Helma, zdroj: ČTK

"Od svého vzniku byl osud ČTK v dobrém i zlém těsně spjatý se všemi historickými peripetiemi republiky," uvádějí autoři výstavy, dlouholetí reportéři agentury, z nichž většina dnes působí v jejím vedení. Produkce ČTK je za léta její existence velmi rozsáhlá a různorodá. Ne všechny archivy ale přežily celá desetiletí - při ničivém požáru v poslední den druhé světové války dokumentace lehla popelem a ušetřen zůstal jen fotografický archiv, shodou okolností byl tehdy umístěn mimo centrální budovu. Jeho svědectví o uplynulých sto letech zůstalo úplné, a proto se autoři výstavy rozhodli pro fotografickou prezentaci.

První výběr prováděli ze sedmi milionů snímků. Zúžili je na sedm stovek, opustili však záměr ke každému ze sta let přiřadit jednu fotografii. "Ukázalo se totiž, že událostí a fotografií za 100 let je tolik, že bychom vynechali zásadní momenty z historie Československa, respektive České republiky," řekl šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch.

"Vybírat z mála je svízelné, vybírat z přemíry je skoro nemožné," uvedl k náročnému rozhodování někdejší dlouholetý šéfredaktor obrazové redakce ČTK a další z autorů výstavy Dušan Veselý. Spolu s nimi na výstavě pracovali bývalý šéf fotoarchivu Jan Černý, obchodní ředitel Jaroslav Richter a bývalý šéfredaktor slovního zpravodajství Petr Holubec.

Výstavu rámují dva panely po jednom snímku, ten z roku 1918 ukazuje návrat TGM z exilu a letošní snímek úspěch Ester Ledecké na zimní olympiádě. Každý z dalších panelů se věnuje dvěma letům a ukazuje několik snímků, mnohdy i kuriózně nesourodých, reprezentujících danou dobu pohledem na sportovce, umělce, politiky i běžný život.

Roky 1919 a 1920 kupříkladu připomínají první československou královnu krásy a návrat legionářů z Ruska. Rok 1927 ukazuje, že šest let před nástupem nacistů k moci v Německu budoucí ministr propagandy Joseph Goebbles objížděl československé pohraničí, aby získával stoupence. O rok později byl položen základní kámen budovy ČTK v Opletalově ulici. Panel s roky 1977 a 1978 vedle sebe staví Václava Havla jako přední postavu Charty 77 a kosmonauta Vladimíra Remka. Za dvě desítky let se Havel do centra pozornosti reportérů dostal znovu a série snímků s ním končí záběrem na pietu po jeho smrti.