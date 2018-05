České Budějovice - Českobudějovické státní zastupitelství zastavilo stíhání bývalého předsedy Bloku proti islámu Martina Konvičky kvůli jeho výrokům o muslimech. Informovala o tom dnes Česká televize. Justice se případem zabývala přes dva roky. Konvička byl kvůli prohlášením na internetu stíhán pro podezření z podněcování k nenávisti vůči islámskému náboženství.

"Trestní stíhání obviněného ve věci vyšetřování výroků zveřejňovaných na sociální síti facebook a způsobilých podněcovat nenávist vůči určité skupině osob bylo státním zástupcem zastaveno, neboť nebylo prokázáno, že skutek, který je předmětem vyšetřování, spáchal obviněný," řekl ČTK žalobce Ivo Dvořák. Dodal, že policie pokračuje ve vyšetřování, aby zjistila, kdo přesně výroky na webu prezentoval.

Státní zástupce v dubnu 2016 Konvičku obžaloval, ale soud případ vrátil kvůli doplnění vyšetřování. Konvičkovi za možný přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod hrozilo až tříleté vězení. Obžaloba se týkala několika konkrétních výroků, které bývalý předseda Bloku proti islámu prezentoval na internetu. V jednom stálo: "Pokud vstoupíme do politiky, vyhrajeme volby, vás, muslimové, nameleme do masokostní moučky." V dalším případě podle žalobce Konvička uvedl: "Koncentráky pro muslimy naštěstí budou, ne bohužel. Řekli si o to sami."

Blok proti islámu v minulosti uvedl, že kauza je zpolitizovaná. Trestní oznámení na Konvičku v roce 2015 podala jablonecká státní zástupkyně Věra Nováková. Rozhodla se tak na základě jeho výroků na sociální síti, o nichž se dozvěděla od přátel. Konvička, přírodovědec a pedagog Jihočeské univerzity, kandidoval v roce 2016 na Táborsku do Senátu. Vypadl v prvním kole, podpořilo jej tehdy 8,07 procenta voličů.