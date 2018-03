Ostrava - Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě obžaloval tři mladíky obviněné z loňského úmyslného zapálení památkově chráněného dřevěného kostela v Třinci - Gutech. Dnes to uvedla Česká televize. Krajský soud v Ostravě zatím obžalobu neobdržel, řekl ČTK jeho mluvčí Jiří Barč. Požár způsobil škodu přes 20 milionů korun. Dvěma obžalovaným hrozí podle ČT až 15 let vězení, třetímu, kterému v době požáru ještě nebylo 18, hrozí až pět let.

Vzácný kostel Božího Těla ze 16. století shořel loni v srpnu. Kriminalisté krátce po požáru obvinili tři osmnáctileté mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka. Minimálně jeden chtěl ve žhářských útocích pokračovat a měl už vybraný další objekt. Obžalováni jsou ze zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení. "V případě mladistvého je speciální trestní sazba v rozmezí jednoho roku až pěti let," řekl České televizi dozorující státní zástupce Josef Šuhaj.

Podle něj vyšetřování žhářského útoku skončilo koncem února. Pak se obžalovaní začali seznamovat se spisem. V posledních týdnech před ukončením vyšetřování kriminalisté a žalobce čekali na dodání znaleckých posudků. Ty mimo jiné potvrdily, že byl dřevěný kostel ze 16. století skutečně zapálen úmyslně.

Požár způsobil na mobiliáři církevní památky škodu téměř 6,7 milionu korun. Škoda na budově kostela byla vyčíslena na 14 milionů. Na místě shořelého kostela vznikne věrná replika, její stavbu by z velké části měla zaplatit pojistka. Náklady spojené s mobiliářem by měla hradit sbírka vyhlášená radnicí v Třinci. Dosud se na speciálním kontě sešlo více než 3,2 milionu korun. Nový kostelík by měl být postaven na jaře 2019.