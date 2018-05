Ilustrační foto - Městský soud v Praze začal 1. února projednávat kauzu Lidových domků. Pavlu Hricovi (na snímku) hrozí za zpronevěru více než 40 milionů korun až deset let vězení. Jeho firma slíbila klientům stavbu rodinných domů, avšak nepostavila je a peníze nevrátila.

Ilustrační foto - Městský soud v Praze začal 1. února projednávat kauzu Lidových domků. Pavlu Hricovi (na snímku) hrozí za zpronevěru více než 40 milionů korun až deset let vězení. Jeho firma slíbila klientům stavbu rodinných domů, avšak nepostavila je a peníze nevrátila. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Policie zadržela bývalého jednatele realitní společnosti Lidové domky Pavla Hrice, odsouzeného na šest let za zpronevěru peněz klientů. Hric se nástupu do vězení vyhýbal od loňského léta, dopaden byl letos v dubnu v Praze. O Hricově zadržení dnes informovala Česká televize (ČT).

Hric podle rozsudku zpronevěřil 40 milionů korun. Soud mu za to v červnu 2016 uložil trest šesti let vězení. Většině z 261 poškozených má také uhradit škodu, kterou svým jednáním způsobil. Proti verdiktu, který loni v květnu potvrdil pražský vrchní soud, Hric podal dovolání k Nejvyššímu soudu. To ale nemá odkladný účinek.

Do vězení měl Hric nastoupit loni v červenci. Letos v dubnu policisté podle ČT zjistili, že hledaný jezdí do Prahy, kde ho na Masarykově nádraží zadrželi. Hric používal vlak, aby se vyhnul silničním kontrolám, uvedla ČT.

Společnost Lidové domky lákala v letech 2004 až 2007 zákazníky na koupi rodinného domu s pozemkem za Prahou do tří milionů korun, klienti se však bydlení nedočkali. Část peněz, které lidé složili jako zálohy, totiž Hric podle obžaloby použil v rozporu s účelem svěření - nakoupil za ně jiné pozemky, využil je i na provoz firmy.

Hric se v minulosti hájil tím, že smlouvy s klienty nepodepisoval a nic neorganizoval. Společnost podle něj řídila jeho tehdejší přítelkyně a jeho společník.