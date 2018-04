Praha - Česká televize (ČT) se v pondělí poprvé v historii Česka spojí s posádkou vesmírné stanice. Divákům nabídne rozhovor s americkým astronautem Andrewem Feustelem, který s sebou na oběžnou dráhu vzal postavičku českého Krtka. Záznam přenosu z vesmíru odvysílá ČT24 v pořadu High Park Civilizace s moderátorem Danielem Stachem, uvedla tisková mluvčí televize Karolína Blinková.

Celý záznam rozhovoru podle ní uvidí diváci v sobotu 14. dubna od 20:05. Jeho část by ale měla být k vidění hned po natočení, tedy v pondělí 9. dubna.

Signál poputuje přes několik družic až do Nového Mexika, odkud ho do ČT pošle satelit Evropské vysílatelské unie. NASA pro Českou televizi vyčlenila nejdelší možný prostor, který poskytuje, tedy dvacet minut, sdělila Blinková.

Rozhovoru předcházela mnohaměsíční vyjednávání. "S Andrewem Feustelem jsme přenos z orbity Země řešili rok a půl," upřesnila vedoucí dramaturgyně pořadu Hyde Park Civilizace Gabriela Cihlářová. Feustel podle ní od začátku s nápadem na televizní přenos souhlasil a podporoval ho při jednání s NASA.

"Hosty pořadu budou kromě Andrewa také jeho manželka Indira, jejíž maminka se narodila ve Znojmě, a synové Ari a Aden, kteří se k nám připojí z Kanady," dodala Cihlářová.

Vysílání podle ní bude technicky hodně náročné. Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) je totiž 400 kilometrů nad povrchem Země a pohybuje se rychlostí přes 27.000 kilometrů za hodinu. Při spojení s ní není možné používat pozemní radioteleskopy, protože stanice je z pozemského pohledu vidět jen pár minut, než zmizí za obzorem.

Americký astronaut odstartoval ke své třetí vesmírné misi v březnu. Trvat měla půl roku, podle Pavla Suchana z Astronomického ústavu Akademie věd ČR se ale zřejmě na návrh ruského Roskosmosu prodlouží o další měsíc, tedy do 24. října.

Figurku Krtečka z animovaného seriálu Zdeňka Milera s sebou Feustel do vesmíru vzal již podruhé. Poprvé ji měl při své předcházející misi, kdy v roce 2011 při letu raketoplánu Endeavour STS-134 prožil na palubě ISS 16 dnů.

Na palubě Mezinárodní kosmické stanice se astronaut ve svém volném čase zapojuje i do spolupráce s programem Do kosmu s Krtkem, který organizuje Astronomický ústav Akademie věd ČR a České kosmické kanceláře. Z oběžné dráhy již zaslal na web první fotku a měl by také třeba provést některé experimenty navržené českými studenty.

Kromě figurky Krtka má u sebe Feustel i další dva předměty spojené s Českem. Jsou to kopie dvou obrázků z časopisu Vedem, který vydávali chlapci v židovském ghettu vytvořeném nacisty za druhé světové války v Terezíně.

Vůbec poprvé Feustel opustil planetu v květnu 2009, kdy se během 13denní mise zúčastnil opravy Hubbleova vesmírného teleskopu. Tehdy měl u sebe básnickou sbírku Jana Nerudy Písně kosmické a také českou vlajku.