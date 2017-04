Praha - Českou televizi (ČT) a Českou tiskovou kancelář (ČTK) povedou po dalších šest let jejich nynější generální ředitelé Petr Dvořák a Jiří Majstr. Dvořák ve druhém kole finálové volby ředitele ČT porazil bývalého šéfa TV Prima Martina Konráda. Majstr ve druhém kole hlasování o řediteli ČTK porazil vedoucího PR a marketingu Národní galerie Miroslava Krupičku. Dvořák nabídl navázání na finanční a provozní stabilitu, Majstr zdůraznil potřebu zásadních inovací.

Vedle Dvořáka a Konráda do finálového kola volby z 12 kandidátů postoupili bývalý šéfredaktor zpravodajství ČT Karel Novák, bývalý redaktor ČT a generální komisař českého Expa 2015 Jiří František Potužník a ekonom Petr Vinklář.

Po svém zvolení Dvořák uvedl, že neplánuje žádné zásadní změny a chystá inovace v oblasti technologií i tvorby. "Věřím, že dál budeme dělat věci nové a překvapivé a že diváci budou oceňovat, že mohou platit koncesionářský poplatek a že za něj dostávají hodnotu, která je adekvátní," uvedl s tím, že v dalším funkčním období nepočítá se zvýšením koncesionářského poplatku.

Po roce 2020 by ČT mohla do svého hospodaření zahrnout část DPH, kterou dosud odváděla do státního rozpočtu. Do té doby bude sloužit pro financování přechodu na DVB-T2. ČT v současnosti disponuje zhruba dvěma miliardami korun z nevyčerpaných koncesionářských poplatků z minulých let, které hodlá Dvořák využít na investice například do rekonstrukce sídla ČT na Kavčích horách. V roce 2021 by z těchto peněz mělo zůstat zhruba 700 milionů Kč.

Dvořák ve svém kandidátském projevu uvedl, že hodlá navázat na své dosavadní působení. Slíbil pro další období kontinuitu v podobě hodnot, finanční i provozní stability a také stabilní manažerské vedení veřejnoprávní instituce.

Staronový ředitel chce zachovat bezplatný příjem kanálů ČT po přechodu pozemního vysílání na standard DVB-T2 a zaměřit se na nová média. V původní tvorbě ČT vidí největší prostor v dramatické tvorbě. Chce klást důraz na historická témata, úspěšné komediální série a zmínil výrobu výpravného seriálu pro děti. Chce jít také cestou mezinárodních koprodukcí.

Ve zpravodajství se chce zaměřit na poskytování ověřených důvěryhodných informací. Plánuje otevřít nové zahraniční zpravodajské posty i dostavbu budovy zpravodajství. ČT by se také měla stát dostupnou vzdělávací platformou pro všechny věkové skupiny, chystá založení divácké rady nebo ombudsmana ČT.

V rámci přechodu na standard DVB-T2 by podle Dvořáka měla ČT získat dva multiplexy místo stávajícího jednoho. Umožnilo by jí to například paralelní vysílání sedmi zpravodajských relací z jednotlivých studií. Nově by měla vzniknout studia v Ústí nad Labem a Plzni. V nových médiích se chce zaměřit na mladé lidi, kteří před sledováním televizní obrazovky dávají přednost mobilním telefonům a počítačům.

Staronovému šéfovi podle mediálního experta Filipa Rožánka nahrála přízeň současného složení Rady České televize, která je s jeho dosavadním řízením televize spokojena. "Hlas evidentně dostal i od radních, kteří k němu bývají spíš kritičtější. Zároveň byl jeho projekt výrazně nejlepší a nesliboval něco, co vůbec není v kompetenci generálního ředitele, jako to místy dělali jeho soupeři," podotkl.

Dvořákovi, který byl jasným favoritem volby, končil mandát letos 30. září, kdy bude v Česku vrcholit kampaň před volbami do Sněmovny. Nový mandát mu začne 1. října.

Dvořák absolvoval technickou kybernetiku na Elektrotechnické fakultě ČVUT, v roce 1999 získal titul MBA na Chicagské univerzitě (USA). Od roku 1993 spolupracoval se skupinou PPF. V roce 2002 se stal za PPF jednatelem televize Nova. O rok později nahradil Vladimíra Železného na místě generálního ředitele. Novu vedl do roku 2010, ředitelem ČT je od podzimu 2011.

ČTK povede i dalších šest let generální ředitel Jiří Majstr

Majstr ve druhém kole hlasování porazil vedoucího PR a marketingu Národní galerie Miroslava Krupičku. V prvním kole radní vyřadili bývalého předsedu rady České televize Jana Mrzenu. Bývalý programový ředitel Radio United Broadcasting Martin Rigler před slyšením uchazečů kandidaturu vzdal.

Majstr, který je generálním ředitelem ČTK od roku 2011, získal ve druhém kole pět ze sedmi hlasů, ke zvolení byly třeba čtyři. Pro Krupičku ve druhém kole hlasoval jeden radní, řekla novinářům předsedkyně Rady ČTK Hana Hikelová.

Majstr při slyšení před radou řekl, že za své priority považuje inovace i další rozvoj redakční práce. "Je potřeba zásadních inovací, protože ČTK jako žádná agentura nemůže ustrnout na místě. Je potřeba spousta redakční práce, protože ČTK se ve svém zpravodajství, které je službou médiím, musí zaměřit na to, aby poskytovala takové služby, které ta média budou ochotna zaplatit. Takže to jsou jasné priority," řekl po zvolení ČTK a České televizi.

Chce také znovu rozdělit funkci generálního ředitele a šéfredaktora agentury, které souběžně zastává od loňského odchodu dlouholetého šéfredaktora Petra Holubce. Výběr by podle něj měl být otevřený zaměstnancům ČTK i uchazečům zvenčí, i proto celý proces potrvá několik měsíců. "Rozhodně to musí být výběr dobrý, kvalitní. Musí tomu věřit redakce, musí tomu věřit klienti, musím tomu věřit já," řekl.

Ve svém druhém funkčním období se chce zaměřit i na digitalizaci fotoarchivu ČTK, který podle něj nyní čítá kolem pěti milionů nedigitalizovaných obrázků. Vzhledem k tomu, že je tento projekt finančně velmi náročný, uvažuje v této souvislosti i o možnosti žádosti o účelovou dotaci.

Devětapadesátiletý Majstr absolvoval Právnickou fakultu UK a MBA v oblasti řízení médií na Bournemouthské univerzitě ve Velké Británii. V ČTK je od roku 1980, postupně byl zpravodajem v Dillí, New Yorku a Londýně a zakládal internetovou divizi ČTK.

"Jiří Majstr je s agenturou ČTK téměř srostlý a dokázal, že pod jeho vedením nespí, když uvedla nové produkty pro své odběratele. Podobně jako (znovuzvolený generální ředitel České televize) Petr Dvořák měl ale značnou výhodu oproti svým soupeřům v tom, že agenturu a její vnitřní procesy zná od sklepa po půdu," uvedl mediální expert, šéfredaktor týdeníku Marketing&Media Filip Rožánek.

ČTK je majetkově i hospodářsky oddělena od státu. Hlavním zdrojem financování provozu agentury jsou výnosy z prodeje zpravodajství jejím klientům, od státu nepobírá žádné dotace. Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na její kontrolu, je sedmičlenná Rada ČTK. Její členové jsou voleni Poslaneckou sněmovnou.

Česká tisková kancelář poskytuje zpravodajství většině českých médií, řadě podniků, státních institucí, zastupitelských úřadů i dalším odběratelům. Zpravodajský servis ČTK odebírají i některá média na Slovensku. ČTK je dnes multimediální agenturou, která poskytuje denně zhruba 600 textových informací, stovky fotografií, audionahrávky, videozpravodajství i informační grafiku. Zaměstnává 250 lidí. Informace získává od vlastních zpravodajů, od řady zahraničních tiskových agentur i z dalších zdrojů.