Praha - Dětský kanál České televize :Déčko (ČT :D) na podzim nabídne 15 původních premiér, mezi kterými bude například druhá řada sitkomu Mazalové. Vzdělávací pořady zastoupí kurz italštiny s kuchařem Emanuelem Ridim. Dnes ČT :D uvede nový pořad Hudební perličky Pavla Šporcla. Novináře o tom informovali zástupci ČT.

"Samozřejmě se vyhnu slovu vážná hudba, protože je to hudba klasická. Jsou to pětiminutovky, pořad, ve kterém budu ukazovat hudební perličky klasické hudby. Předvedu melodii, vysvětlím, o čem to je a který skladatel to napsal. Hraju nejen na housle, ale také tančím a zpívám a mám tam i malý smyčcový orchestr," řekl ČTK Šporcl. "Vlastně pokračuju v tom, co dělám celá léta - vychovávám posluchače, protože mnoho let jezdím po školách a hraju výchovné koncerty," dodal.

Dalším novým projektem ČT :D je show DějePIC!, ve které herec Tomáš Jeřábek provede diváky zábavnou formou zásadními momenty českých dějin. V pořadu bude mimo jiné Jan Hus zpívat s pozměněným textem hit skupiny Lucie Oheň. V podpoře literatury bude pokračovat Čtení do ouška. "Budu číst pohádky Jiřího Žáčka z různých zemí," řekla jedna z protagonistek Táňa Medvecká.

Nový Večerníček přinese příběhy Zahrádky pod hvězdami, které navazují na tradici klasického českého loutkového filmu reprezentovanou Jiřím Trnkou. "Držíme se zábavně vzdělávací linie, která je pro Déčko zásadní. Jen tak nám vyroste vzdělaná a sebevědomá generace. Všechny nově nabyté vědomosti z pořadů si mohou navíc také zpětně procvičit na webu," uvedl výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha.

Od letošního roku Déčko nabízí možnost duálního zvuku. Nejmenší diváci mohou sledovat pořady v původním znění a seznamovat se tak s cizími jazyky. "Ačkoliv ctíme a navazujeme na tradici, například i nadále vyrábíme večerníčky klasickou animační technikou, snažíme se neustále přicházet s moderními a hlavně původními formáty," uvedl generální ředitel Petr Dvořák.

Během čtyř let existence odvysílalo Déčko přes 6200 hodin zábavně vzdělávacích pořadů. Od roku 2013 nabídlo 944 hodin vlastní animované tvorby. Na vzniku pořadů pro Déčko se podílejí filmoví režiséři jako například Karel Smyczek, Jiří Strach či Karel Janák. Více informací je na www.ceskatelevize.cz.