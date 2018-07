Praha - Program Česká televize Déčko (:D) oslaví 31. srpna pět let své existence. V den svého vzniku nabídne speciální pořady proložené vysíláním filmy. V podzimním vysílání několika pořady připomene 100 let vzniku Československa. Další speciál bude ČT vysílat 1. září, kdy mohou děti přijít před budovu ČT v Praze, Liberci, Plzni, Ostravě či Brně. Novináře o tom dnes informoval generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Speciálním vysíláním Déčka 31. srpna diváky provede Majda s Michalem z Kouzelné školky, kuchtík Oskar i partička z Tý Brďo. Ve speciálních dílech svých pořadů představí i historii vysílání pro děti.

"Podzimní vysílání se pak ponese ve znamení oslav stého výročí založení Československa. K tomu vznikl například pořad Ahoj, republiko, v němž budou soutěžit české a slovenské děti ve různých kvízech i jazykových a praktických znalostech. Připravujeme také pořad Skautská pošta, který dětem připomene, jak skauti v roce 1918 nahrazovali zaniklou rakousko-uherskou poštu a podíleli se tak na vzniku republiky," uvedl ředitel ČT :D Petr Koliha.

Déčko k výročí vzniku Československa připravilo pět premiérových pořadů. V pořadu Skautská pošta Pavel Zedníček s Naďou Konvalinkovou zavedou děti do roku 1918, V rolích jejich pravnoučat Tomáše a Báry se představí Matěj Havelka a Natálie Němcová. Animované vsuvky z dědečkova rozpohybovaného skautského deníku kreslí výtvarnice Lucie Lomová, autorka večerníčku Anča a Pepík i velikonočních a vánočních kalendářů Déčka.

V dalších pořadech představí režisérka Maria Procházková animovanou verzi státní hymny, malý Tomáš Masaryk se dětem ukáže jako komiksový hrdina a chybět nebude česko-slovenská soutěž. Premiérovými díly pokračuje i netradiční sonda do české historie v pořadu Dějepic! s moderátorem Tomášem Jeřábkem.

Za pět let existence vyrobila ČT pro Déčko více než 11.000 pořadů, což je sedm vlastních premiér denně. Patřil mezi ně třeba první sitcom pro děti Mazalové nebo loutkový večerníček Zahrádka pod hvězdami. Kromě speciálních pořadů, které děti zábavnou formou učí cizí jazyky, Déčko nabízí možnost duálního zvuku. Děti tak mohou sledovat zahraniční pořady v původním znění.

Déčko si denně pustí téměř 31 procent dětského publika ve věku od čtyř do devíti let. Každý den se dívá na Déčko 261.000 dětí ve od věku čtyř do dvanácti let. Nejsledovanějšími pořady jsou večerníčky, Draci v hrnci, Zprávičky a Studio Kamarád. Podle Dvořáka se Déčko drží mezi trojicí nejsledovanějších dětských veřejnoprávních televizí v Evropě.