Praha - Zaměstnanost v Česku přestala stoupat. V březnu klesla z únorového maxima o desetinu procentního bodu na 73,3 procenta. Naopak nezaměstnanost posunula své minimum na 3,4 procenta. Ubylo nezaměstnaných mužů, kterých je s mírou 2,5 procenta nejméně v historii. Žen bez práce ale přibylo. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, jenž používá pro výpočet nezaměstnanosti jinou metodiku než Úřad práce ČR.

Celková zaměstnanost sice po osmi měsících růstu poprvé klesla, počet zaměstnaných lidí ale přesto stoupl o 1400 na téměř 5,077 milionu lidí. Meziročně přibylo téměř 70.000 zaměstnaných lidí. Mezi zaměstnanými převažují muži. Práci má 87,4 procenta lidí ve věku od 30 do 49 let, u mladých lidí mezi 15 až 29 lety je to 48,5 procenta.

Nezaměstnaných lidí bylo podle statistiků v březnu 178.700, což bylo o 2700 méně než v únoru a o 37.600 méně než loni v březnu. Mezi nezaměstnanými převládají ženy, práci jich shání 104.800. Mužů bez práce bylo v březnu 73.900, což je historicky nejméně.

ČSÚ zveřejňuje obecnou míru nezaměstnanosti 15letých až 64letých lidí, která je podílem nezaměstnaných k pracovní síle, tedy součtu zaměstnaných a nezaměstnaných. Úřad práce uvádí podíl nezaměstnaných osob, tedy počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let k obyvatelstvu stejného věku. Dosažitelný je přitom takový uchazeč o zaměstnání, který nemá objektivní překážku pro přijetí zaměstnání a může bezprostředně nastoupit. Nejde například o člověka uznaného dočasně neschopným práce, osobu na mateřské nebo rodičovské dovolené, účastníka rekvalifikačního kurzu nebo člověka ve vazbě (do šesti měsíců).

Podle výpočtu Úřadu práce ČR nezaměstnanost v Česku v březnu klesla na 4,8 procenta z únorových 5,1 procenta. Bez práce bylo 356.112 lidí, což byla nejnižší březnová hodnota od roku 2008.