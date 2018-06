Praha - Stavební firmy v Česku zahájily do konce dubna stavbu 2078 bytů v bytových domech, meziročně o 10,2 procenta méně. Nejvíce jich bylo v Olomouckém kraji. V Praze, kde bývá bytová výstavba tradičně největší, klesl jejich počet téměř o tři pětiny. Počet zahájených staveb rodinných domů v Česku vzrostl o více než desetinu. Vyplývá to z dnešních údajů Českého statistického úřadu.

Největší podíl zahájených staveb bytových domů (23,1 procenta) připadal na Olomoucký kraj. Následovaly Jihomoravský kraj (13,2 procenta), Středočeský kraj, Praha (shodně 12,6 procenta) a Vysočina (devět procent). Naopak v Ústeckém kraji to bylo se 13 byty 0,6 procenta.

V Praze klesl počet zahájených staveb bytů meziročně o 59 procent na 262. To je nejméně od roku 2006. "Vzhledem ke skutečnosti, že je na realitním trhu stále silná poptávka po novém bydlení, obdobná čísla v následujících měsících by mohla mít do budoucna negativní vliv na realitní a hypoteční trh a nůžky mezi poptávkou a nabídkou by se mohly stále více rozevírat," uvedla analytička společnosti Broker Consulting Veronika Vránová.

Developeři loni v Praze prodali zhruba 5500 nových bytů. Počet bytů, které se ve stejném období začali stavět, nebyl ani poloviční. Nedostatečná nabídka je jednou z příčin výrazného růstu cen nových bytů. Za poslední dva roky v Praze zdražily o 42 procent. "Během dubna se v hlavním městě začalo v bytových domech stavět pouhých 13 nových bytů. Toto číslo netřeba komentovat. Pokud připočteme i rodinné domy a přístavby, začalo se v Praze letos stavět 492 nových bytů. To stačí na ostudné šesté místo mezi kraji," sdělil generální ředitel developerské firmy Ekospol Evžen Korec. Podle výkonné ředitelky Central Group Michaely Tomáškové je jediným řešením krize v bytovém sektoru masivní povolování staveb nových bytů, které na trh přinese novou nabídku. "Její absence je totiž důvodem, proč jsou ceny bytů tak vysoké," doplnila Tomášková.

Počet nově rozestavěných rodinných domů v Česku do konce dubna meziročně vzrostl o 12,4 procenta na 5694. Nejvíce jich připadalo na Středočeský (25 procent), Jihomoravský (12 procent), Moravskoslezský (10,3 procenta) a Plzeňský kraj (sedm procent). Podíl Prahy klesl na 2,5 procenta.

Spolu s dalšími kategoriemi, jako jsou nástavby, vestavby a penziony, začali jednotlivci a stavební firmy do konce dubna stavět 10.108 bytů, meziročně o 10,4 procenta více. V porovnání s rekordním rokem 2008 byl jejich počet zhruba o čtvrtinu nižší.

Počet zahájených staveb bytů v bytových domech od začátku roku do konce dubna:

Rok Celkem Praha Podíl Prahy (pct) 2006 4870 1839 37,8 2007 3884 1416 36,5 2008 4492 2192 48,8 2009 2901 760 26,2 2010 2197 549 25,0 2011 2092 892 42,6 2012 2322 929 40,0 2013 1814 1090 60,1 2014 1805 779 43,2 2015 2007 1487 74,1 2016 1894 498 26,3 2017 2313 637 27,5 2018 2078 262 12,6

Zdroj: ČSÚ