Praha - Sklizeň základních obilovin podle prvních odhadů letos meziročně klesne o 8,2 procenta na 6,298 milionu tun. Úroda řepky by měla být naopak vyšší, a to o 6,5 procenta, sklidí se 1,221 milionu tun. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). Za poklesem sklizně základních obilovin je podle statistiků především snížení očekávaného výnosu. Za vyšší úrodou řepky je rozšíření osevní plochy i vyšší hektarový výnos.

"I při letošní nižší předpokládané úrodě základních obilovin nedostatek těchto strategických komodit v České republice nehrozí. Podle posledních zpracovaných bilancí jsou u nás zásoby obilí na úrovni více než jeden milion tun," uvedl k prvním odhadům ředitel odboru statistiky zemědělství ČSÚ Jiří Hrbek.

Odhad sklizně základních obilovin je zhruba o 15 procent nižší než průměr sklizní za posledních pět let a asi o desetinu nižší ve srovnání s desetiletým průměrem. Osevní plochy základních obilovin letos mírně poklesly na 1,250 milionu hektarů, na meziročním poklesu sklizně se tak podílí především o 7,2 procenta nižší očekávaný hektarový výnos, uvedl ČSÚ.

Nižší bude podle odhadu k 10. červnu letošní sklizeň pšenice ozimé, která zabírá téměř třetinu z celkové osevní plochy, ječmene jarního i ozimého a tritikale, což je kříženec žita a pšenice. Naopak více by se mělo sklidit pšenice jarní a žita. Předpokládaná úroda ovsa je na téměř stejné úrovni jako v loňském roce.

Osevní plocha řepky se meziročně rozšířila o 4,4 procenta na 412.000 hektarů a podle ČSÚ je po roce 2013 druhou nejvyšší v historii sledování. Letos se pěstuje na téměř 17 procentech celkové osevní plochy. Předpokládaná produkce řepky je srovnatelná s desetiletým průměrem, ale v porovnání s průměrem za posledních pět let je odhad letošní sklizně o 9,5 procenta nižší.

První odhad letošní sklizně (v tis. tun) a osevní plocha (v tis. hektarů):

Sklizeň Meziroční rozdíl (v pct.) Osevní plocha Meziroční rozdíl (v pct.) Základní obiloviny 6298 -8,2 1250 -0,9 Pšenice celkem 4346 -7,9 820 -1,5 Pšenice ozimá 4150 -8,4 774 -1,5 Pšenice jarní 196 3,8 46 -1,2 Žito 114 4,5 25 14,1 Ječmen celkem 1525 -11,0 325 -0,9 Ječmen ozimý 503 -11,4 103 5,6 Ječmen jarní 1021 -10,7 222 -3,6 Oves 143 0,3 43 -2,8 Tritikale 171 -3,7 38 4,4 Řepka 1221 6,5 412 4,4

Zdroj: ČSÚ