Berlín - Zejména nové požadavky na zpřísnění uprchlické politiky by mělo přinést třídenní zasedání politiků bavorské Křesťanskosociální unie (CSU), které dnes odpoledne začalo v klášteře Seeon. CSU s nimi pak půjde do vyjednávání o nové německé vládě se sesterskými křesťanskými demokraty Angely Merkelové (CDU) a sociální demokracií (SPD), které začne v neděli. Právě SPD se nejspíš řada návrhů bavorské strany nebude líbit.

Dvojici ústředních požadavků CSU dnes před začátkem jednání zopakoval šéf strany Horst Seehofer. Je podle něj nutné stanovit horní hranici pro roční příjem uprchlíků a také prodloužit platnost ustanovení, které zabraňuje slučování rodin běženců s takzvanou doplňkovou ochranou.

Mezi body, které chce CSU také schválit, jsou i požadavky na krácení sociálních dávek pro žadatele o azyl nebo zavedení standardizovaných testů k odhalení skutečného věku běženců. K tomu mají podle bavorských konzervativců sloužit i zdravotní testy, na které ale velmi kriticky hledí lékaři. CSU by ráda změnila i evropskou azylovou politiku. Není podle ní možné, aby Německo přijímalo více uprchlíků než všechny ostatní země Evropské unie dohromady. Azylové řízení i deportace odmítnutých žadatelů o azyl by se do budoucna měly uskutečňovat přímo na vnějších hranicích EU.

Jakoby CSU své postoje v azylové politice, kterými se chystá i na podzimní zemské volby v Bavorsku, chtěla podtrhnout, pozvala do Seeonu i maďarského premiéra Viktora Orbána, který je v Německu mnohými vnímán jako pravicově populistický politik s autoritářskými tendencemi.

Někteří politici CSU navíc vedle vlastních požadavků v posledních dnech dávali hlasitě najevo, co očekávají od sociálních demokratů. Šéf poslanců bavorské strany Alexander Dobrindt například v narážce na SPD poznamenal, že dvacetiprocentní strana nemůže počítat s tím, že prosadí 100 procent svého programu. SPD by podle něj neměla vytahovat prastará socialistická témata.

Místopředseda SPD Ralf Stegner dnes v reakci na to televizi N24 řekl, že sociálním demokratům jsou vyjádření CSU úplně ukradená. Radikální rozhovory určené voličům strany podle něj nikoho neohromí.

I přes rozdílné názory a slovní přestřelky ale předseda CSU Seehofer věří, že bude možné dosavadní velkou koalici CDU/CSU a SPD obnovit. "Chci výslovně zdůraznit, že tuto koalici chceme. Osobně udělám vše proto, aby vznikla," poznamenal dnes s tím, že je optimistický. Stegner však zdaleka tak optimistický není, právě naopak; pokračování velké koalice vidí - stejně jako řada spolustraníků - značně skepticky.