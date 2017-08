Praha - Češi za péči o domácí mazlíčky utratí dvě miliardy korun ročně. Do výdajů jsou zahrnuty všechny služby, tedy veterinární péče, ale třeba i psí kosmetické salony nebo psí hotely. Při započtení nákladů na pořízení zvířete, krmiva a dalších potřeb pro chov částka činí 12,6 miliardy korun ročně. Vyplývá to z údajů, které Český statistický úřad zveřejnil v časopise Statistika&My.

Pro srovnání statistici uvádějí, že dvě miliardy korun ročně vynaloží české domácnosti třeba za papírenské zboží, psací a kreslicí potřeby, anebo za jízdní kola. Útraty 12,6 miliardy korun jsou pak srovnatelné s výdaji na pojištění související s dopravou nebo útratám za knihy, noviny a papírenské zboží.

Domácnosti utrácejí za domácí zvířata čím dál více peněz. Mezi lety 2009 a 2015 se zvýšily výdaje na veterinární a ostatní služby o čtvrtinu. Nejvyšší objem peněz vydávají na zvířecí miláčky domácnosti bez dětí, kam patří například senioři. V bezdětných domácnostech jsou výdaje přibližně o 73 procent vyšší proti domácnostem s dětmi.

Z údajů ČSÚ vyplývá, že předloni mělo psa 28 procent a kočku 19 procent domácností. Češi se tak v Evropě řadí k chovatelské špičce.

Komora veterinárních lékařů předpokládá, že do pěti až deseti let lze očekávat kritický nedostatek zvěrolékařů. Statistici zjistili, že se počet veterinářů v jednotlivých krajích republiky předloni pohyboval v přepočtu na 10.000 obyvatel od dvou po pět. Největší obslužností, co se týče zdraví domácích zvířat, se pyšní kraj Vysočina s 5,1 veterináře na 10.000 obyvatel. Na opačné straně žebříčku je Karlovarský kraj s 1,9 veterináře na 10.000 obyvatel.

Do veterinární činnosti spadá kromě zdravotní péče o užitková zvířata a zvířata v zájmovém chovu také činnost sanitek pro nemocná zvířata a laboratorní testování vzorků zvířat. V roce 2015 činily celkové tržby podniků a podnikatelů, jejichž hlavní činností bylo poskytování veterinárních služeb, přibližně čtyři miliardy korun.