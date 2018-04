Delší cesty (4 a více přenocování) rezidentů do zahraničí od roku 2011 do roku 2017.

Delší cesty (4 a více přenocování) rezidentů do zahraničí od roku 2011 do roku 2017. ČTK/

Praha - Češi loni vyjeli na 4,9 milionu cest do zahraničí. Kratších výletů, do tří přenocování, bylo 1,3 milionu. Víc cestovaly ženy. V obou případech je to nejvíc od roku 2011. Z delších cest 83 procent tvořily dovolené a rekreace, zbytek návštěvy příbuzných a soukromé návštěvy. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Téměř polovinu (47 pct) zahraničních cest Češi absolvovali autem, 13 procent autobusem a 37 procent letadlem. S cestovní kanceláří vyrazilo na dovolenou 46 procent lidí, zbytek individuálně. Jedničkou bylo loni Chorvatsko, které posílilo pozici nejoblíbenější zahraniční destinace Čechů. V roce 2017 tam vyrazilo na delší cestu 850.000 lidí, meziročně o tři procenta víc. Na druhé místo se posunula Itálie, kam zamířilo 636.000 českých turistů, třetí bylo Slovensko s počtem 615.000 delších cest.

U kratších výletů, do tří přenocování, vedlo Slovensko kam Češi vyrazili na 656.000 cest a Rakousko, kde počet cest dosáhl 211.000, což byly převážně lyžařské pobyty.

"Za loňský rok cestovní kanceláře zaznamenaly rekordní nárůst prodeje zájezdů a tento trend pokračuje i letos," uvedl předseda Asociace cestovních kanceláří Vladimír Dolejš.

Podle asociace letos výrazně stoupl počet zájezdů zakoupených v předprodejích. "Nasmlouvané kapacity pomalu dochází a v letošním roce nelze pro hlavní letní sezonu očekávat širokou nabídku zájezdů 'last minute' do všech oblíbených letních destinací," dodal Dolejš.

Na českém trhu působí 850 pojištěných cestovních kanceláří. Tržby cestovních kanceláří na českém trhu se v posledních letech pohybují kolem 50 miliard korun.

Počet delších cest v roce 2017 dle cílové destinace

Pořadí Destinace Počet cest v tisících 1. Chorvatsko 850 2. Itálie 636 3. Slovensko 615 4. Rakousko 446 5. Řecko 371 6. Španělsko 258 7. Egypt 245 8. Bulharsko 214

zdroj: ČSÚ