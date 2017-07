Praha - Schodek důchodového systému se letos v prvním pololetí dál snižoval. Proti stejnému období roku 2013 byl třetinový, proti roku 2015 téměř poloviční. I tak se ale na penze vyplatilo o 7,51 miliardy víc, než kolik na ně díky rekordnímu příjmu z odvodů přiteklo. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Za zlepšováním kondice důchodové soustavy je vysoká zaměstnanost a růst výdělků. Do systému tak víc lidí posílá pojistné, a to z vyšších mezd a platů. Letos se za první pololetí na penze vybralo 197,85 miliardy korun. Loni byla částka o 14,27 miliardy nižší. Výdaje letos činily 205,36 miliardy. Byly tak o 10,4 miliardy vyšší než za prvních šest loňských měsíců. Za první pololetí roku 2013 schodek dosáhl 21,08 miliardy. Za stejnou dobu předloni činil 12,78 miliardy, letos pak 7,51 miliardy.

Na sociální zabezpečení, tedy na penze, nemocenské a zaměstnanost, správa vybrala letos 213,71 miliardy. Celkem se vyplatilo o 6,28 miliardy víc, než se odvedlo na pojistném. Loni od ledna do konce června do sociální soustavy přiteklo 197,83 miliardy a vydalo se o 10,58 miliardy víc.

Důchodový systém byl naposledy v přebytku v roce 2008, od té doby každý rok příjmy na pokrytí výdajů nestačí. Za rok 2009 deficit dosáhl 30,5 miliardy, v letech 2012 a 2013 se blížil k 50 miliardám korun. Od té doby díky příznivé ekonomické situaci v zemi klesá.

Někteří experti na důchodovou problematiku poukazují na to, že za nynějším zlepšováním kondice penzijního systému je konjunktura. Upozorňují na to, že po nástupu příští krize se situace může rychle zhoršit. Při poslední recesi tehdejší vláda přikročila ke škrtům, mimo jiné přibrzdila dočasně na tři roky valorizaci penzí. Sobotkův kabinet tříleté období zkrátil na dva roky. Od příštího roku by důchody pak měly růst výrazněji než dosud. Měly by se zvedat o polovinu růstu reálných mezd místo dosavadní třetiny a o růst cen zboží, které pořizují senioři. Růst výdajů tak bude větší.

Podle nové studie, kterou si udělal Úřad vlády, je ale český důchodový systém do budoucna udržitelný i bez reformy, pokud bude stát na penze dávat vyšší podíl hrubého domácího produktu (HDP), posílí spoření v takzvaném třetím pilíři a provede případně parametrické změny. Autoři se netají levicovějším pohledem na penzijní soustavu. Na studii se podílel šéf vládního odboru analýz Michal Pícl (ČSSD) a zakladatel někdejšího levicového institutu Cesta Vít Klepárník.

Podle politiků ČSSD by studie měla sloužit jako podklad pro debatu o důchodech v Česku. Volební lídr ČSSD a její ministr zahraničí Lubomír Zaorálek dnes novinářům řekl, že je potřeba vyvracet "legendy, že je důchodový systém neudržitelný a zadlužený". Podle něj HDP roste rychleji než počet seniorů a seniorek a deficit 16 miliard, který byl loni, "snadno uhradíme". Odmítl vyvádění peněz z veřejného systému do spoření u fondů. Tento takzvaný druhý pilíř Sobotkova vláda po svém nástupu zrušila.

Podle některých expertů vládní studie už neříká, odkud stát peníze na důstojné penze pro rostoucí počet seniorů a seniorek vezme. Odborníci uvádějí, že je nutné, aby lidé nespoléhali jen na penzi od státu, ale snažili se na stáří zajistit i sami. Podle Zaorálka a studie může stát lidem v důchodu pomoci i tím, že budou mít třeba dopravu vlakem a autobusem zdarma.

Rozdíl příjmů a výdajů na důchody za první pololetí vybraných let v miliardách korun

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Deficit -21,08 -16,28 -12,78 -11,37 -7,51

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení