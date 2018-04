Praha - Aktuální situaci ve vyjednávání o vládě bude v sobotu v Hradci Králové projednávat ústřední výkonný výbor ČSSD, který je jejím nejdůležitějším a nejširším orgánem ČSSD mezi sjezdy. Delegáti za zavřenými dveřmi navážou na diskusi, která se vede ve straně ohledně vstupu do vlády s ANO. Proti němu se během tohoto týdne ostře postavili senátoři ČSSD, kteří chtějí lobbovat mezi členy, aby případnou koalici nepotvrdili ve vnitrostranickém referendu. I referendum bude jedním z témat jednání výboru.

Předsednictvo ČSSD souhlasilo s obnovením jednání s ANO před týdnem. Reagovalo tak na novou nabídku ANO, které socialistům přenechalo pět ministerstev včetně vnitra, o kterém se předtím vedl spor. Sociální demokraté pak na schůzce místopředsedů předložili ANO některé další podmínky, například aby koaliční smlouva zavázala premiéra, aby do týdne rezignoval, pokud všichni ministři ČSSD podají demisi.

Stanovisko senátorského klubu k spolupráci ANO je dlouhodobě negativní, členové horní komory už na sjezdu v únoru prosazovali, aby ČSSD vyloučila spolupráci s trestně stíhaným politikem ve vládě. Převážil však názor, podle kterého delegáti označili účast trestně stíhaného šéfa ANO Andreje Babiše ve vládě pouze za zásadní překážku. V následných vyjednáváních pak výměnou za toleranci Babiše požadoval předseda ČSSD Jan Hamáček to, aby socialisté vedli vnitro.

Senátoři kritizují, že by jejich strana měla mít menší nároky na Babiše, než má k vlastním členům. ANO odmítá do koaliční dohody zakotvit podmínku ČSSD, podle které by měl při prvoinstančním odsouzení člen vlády kabinet opustit. Vadí jim i to, že by se menšinový kabinet ČSSD a ANO musel opírat při hlasování o důvěře o komunisty. Za třetí důvod proti koalici označili senátoři dosavadní hlasovací spojenectví ANO s komunisty a SPD ve Sněmovně.

Jednání o koalici by měla podle plánu ANO a ČSSD pokračovat příští týden. Po čtvrteční schůzce šéfů obou subjektů s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem o tom hovořil Hamáček. K výsledkům prvního trojstranného jednání na úrovni předsedů se nikdo z nich nevyjádřil. Babiš dnes novinářům řekl, že výsledky čtvrteční schůzky budou předmětem jednání ČSSD v Hradci. "To si myslím, že je klíčové pro další osud vyjednávání v této sestavě," řekl Babiš. Postoj senátorů ČSSD nekomentoval. "To si musí oni vyříkat mezi sebou," řekl.

Delegáty ústředního výboru oslovili ve čtvrtek zástupci Klubu na obranu demokracie. Rozhodnutí o koalici s podporou KSČM by podle nich mělo velký význam i pro další osud ČR a jejích občanů. Signatáři dopisu uvádějí, že sociální demokracie patřila od konce 19. století k nejvýznamnějším stranám. "O to víc bychom litovali (a nejsme v tom jistě sami), kdybyste se teď rozhodli dělat bezmocnou zástěrku novému establishmentu, který představuje Andrej Babiš, Miloš Zeman, SPD a KSČM, v jeho úsilí o destrukci české demokracie," stojí v dopisu.

Diskuse by se v Hradci měla týkat také toho, jakou podobu by mělo vnitrostranické referendum, které by mělo přijít na řadu v okamžiku, kdy by došlo k podpisu koaliční smlouvy s ANO. Sjezd na začátku dubna podpořil změnu stanov, která umožňuje hlasovat elektronicky. Někteří členové, například bývalý úřadující šéf strany Milan Chovanec, se vyslovili pro listinnou podobu. Chovanec začátkem dubna Právu řekl, že by ji preferoval kvůli starší členské základně a možnosti ovlivňování elektronických výsledků.

Podle informací ČTK se v sobotu nedostane na volbu pátého místopředsedy ČSSD. Tou v dubnu pověřili ústřední výbor delegáti sjezdu, když ani ve druhém kole nezvolili potřebný počet místopředsedů. Na program tohoto ústředního výboru se však bod s téměř jistě nedostane, mimo jiné kvůli tomu, že se zřejmě nesjede dostatečný počet delegátů.