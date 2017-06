Praha - ČSSD příští týden představí nového volebního manažera a vedení s krajskými lídry probere detaily kampaně před letošními sněmovními volbami. Vyplynulo to ze zasedání úzkého vedení strany. Volební lídr Lubomír Zaorálek po jednání novinářům řekl, že strana také mírně upraví své logo. Grémium strany se dnes vrátilo i k výroku předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) z minulého týdne o živnostnících, který kritizovali politici napříč stranami. Úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec uvedl, že si strana živnostníků váží.

"Bylo to pracovní jednání, až nezajímavé, kde jsme se bavili, co je v kampani připraveno a jak to do příštího pátku připravíme, abychom mohli lídrům prezentovat představu vizuální i obsahovou, co po nich budeme chtít," řekl novinářům po schůzce v pražském Lidovém domě Zaorálek. Příští pátek chce strana na tiskové konferenci prezentovat krajské lídry kandidátek, kampaň i nového volebního manažera.

Stratégem kampaně byl do minulého týdne poslanec a místopředseda ČSSD Jan Birke, který ale dal svou funkci k dispozici poté, co se funkce předsedy sociální demokracie vzdal kvůli klesajícím preferencím premiér Bohuslav Sobotka. Kampani i straně dočasně šéfuje statutární místopředseda Chovanec, Zaorálek se ujal role volebního lídra.

Zaorálek dnes vyzval ostatní strany, aby představily jasně formulované politické programy. "Abychom věděli, s kým máme tu čest a co od dotyčných můžeme čekat," uvedl v narážce na dnes představenou knihu předsedy ANO Andreje Babiše s názvem O čem sním, když náhodou spím, která je jeho vizí roku 2035 v Česku. "Úplně nepotřebujeme, když nám někdo servíruje nějaké holuby, co nám budou létat do huby v roce 2035," řekl Zaorálek. Babišovi vyčetl, že jeho sny jsou jen propagačním marketingovým trikem.

Zaorálek si přeje zvýšit dynamiku kampaně a to, aby se do ní nezapojovala jen centrála v Lidovém domě, ale řada straníků v regionech. Změny by se mělo dočkat i logo. "Grémium je tady ve shodě, jde o úpravu volebního loga. Není to žádná revoluce, je to takový redesign nebo facelift, jak se to říká," řekl.

Grémium se zabývalo i vyjádřením Štěcha z minulého týdne, který mluvil o zvýšení odvodů pro živnostníky jako způsobu, jak získat firmám zaměstnance. Sklidil za to kritiku politiků včetně některých straníků. "ČSSD si živnostníků a jejich práce velmi váží. Naším cílem je, aby měli pro své podnikání co nejlepší podmínky. Výrok kolegy Štěcha byl nešťastný, byl ale zčásti vytržen z kontextu," uvedl v tiskovém prohlášení Chovanec.